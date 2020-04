Los nuevos planes de Everth Cabrera: quiere regresar a jugar como lanzador y montar academias de beisbol y boxeo

Después de la velocidad de piernas, la habilidad más notable de Everth Cabrera es la potencia de su brazo. En su época de esplendor en las Grandes Ligas, lo que soltaba era un rayo desde lo profundo del campocorto hasta la inicial, y ahora que viejas lesiones le está pasando factura, el ex big leaguer nandaimeño cree tener una oportunidad como lanzador para estirar su carrera en el beisbol.

“Primero doy gracias a Dios por la salud y las ganas de jugar beisbol”, apunta Cabrera, quien está entrenando en su nueva faceta con el Frente Sur Rivas y con la ayuda del coach venezolano Juan Colmenares.

“Yo pienso que todavía puedo ser útil”, afirma Everth. “Yo serviría en un equipo como lanzador. También puedo jugar ocasionalmente la segunda base, la tercera o incluso el jardín central. Y creo que puedo ayudar a los muchachos en otras áreas, como el corrido de las bases”, dice el nandaimeño, quien ve en el juego la mejor forma de estar alejado de las dificultades.

Cabrera soltó el brazo la tarde del sábado en el bullpen del estadio Yamil Ríos Ugarte, de Rivas. Como era de esperarse, tiene mucha potencia en sus disparos y buena soltura en su brazo. Esto no significa que va a ser fácil la transición, pero las primeras señales son alentadoras.

Tiempo de preparación

“Colmenares tiene mucha experiencia. Él ha venido ayudando mucho a los muchachos aquí en Rivas, mejorando su forma de pensar y yo voy a dedicarme todos los días, a esforzarme al máximo y calculo que en julio ya debo estar listo para lanzar en un partido”, valora Cabrera, quien en la pasada Liga Profesional jugó con Rivas y tiene una finca en este departamento y es por esto su afinidad con este equipo. “Además, aquí me han tratado bien, me llevo bien con los muchachos, me han tratado como su hermano y eso lo motiva a uno a darlo todo”, agregó.

Cabrera siente que puede tener éxito en su nueva faceta y va a trabajar duro por lograrlo. Él ha sido un triunfador en el beisbol. Nadie esperaba que lo firmaran y firmó, y mucho menos nadie apostó que llegaría a las Grandes Ligas y llegó.

“La fuerza del brazo está ahí, lo tengo bien. Lo que está mal es mi hombro izquierdo y mi pie izquierdo. Jugué con dolor en la Liga Profesional y con miedo a que se me rompiera un tendón. Por eso estoy probando ahora como lanzador. Uno debe aceptar que yo no es el mismo por las lesiones. Son cuatro operaciones en mi cuerpo y pensé en retirarme del juego y dedicarme por completo a mi firma, pero aquí estoy”, apunta Cabrera.

Everth tiene la esperanza de jugar con Rivas como jugador foráneo. El nandaimeño estuvo en los planes de Granada al iniciar la temporada, pero a última hora decidió no jugar y asegura que no firmó ninguna esquela, así que debería ser elegible para jugar con cualquier otro equipo como foráneo.

Otros proyectos

Everth Cabrera vive en Belén, Rivas, en donde tiene una finca ganadera. Su próximo objetivo es montar una academia de beisbol y boxeo en su terreno.

“Si Alexis, Mayorga y el Chocolatito fueron campeones, si yo llegué a las Grandes Ligas, entonces ¿por qué no puede hacerlo otro? Ahí deben andar varios chavalos que necesitan ayuda para cumplir sus sueños y una academia les podría servir”, reflexiona Cabrera.

“Quiero enseñar todo lo que aprendí en las Grandes Ligas, Dominicana y México. Uno aprende de diferentes tipos de beisbol. Me gustaría hacer algo bueno y profesional, y creo que Germán Mesa estaría al frente de la academia. Ya he hablado con él y le gusta el proyecto”, aseguró.