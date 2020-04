Con la llegada al Gobierno de España de una coalición de izquierda y extrema izquierda, se planteó en ese país de Europa la interrogante acerca del impacto que podría tener este hecho político en la institucionalidad democrática española, que se comenzó a construir desde la década setenta del siglo pasado, al finalizar la dictadura franquista.

El establecimiento de ese gobierno de maridaje de la izquierda con la extrema izquierda, coincidió con la llegada de la pandemia del Covid-19, que ha obligado a muchos gobiernos incluyendo el de España a dictar medidas de emergencia que menoscaban las tradicionales libertades y derechos de las personas que son muy queridas y están muy arraigadas en la nación española.

De manera que las circunstancias han sido propicias para que la coalición gubernamental de izquierda y extrema izquierda, sobre todo el socio Unidas Podemos del mayoritario Partido Socialista, ensaye medidas y planteamientos autoritarios que lógicamente han hecho sonar las alarmas en los amplios medios políticos y sociales democráticos de España. Han sido puestos en cuestión y son objeto de intensos debates en la clase política española, temas fundamentales como el derecho de propiedad privada, el equilibrio entre el interés público y el privado, la libertad de expresión y de prensa, y hasta la institucionalidad democrática de la fuerza militar del Estado.

Por cierto que este último tema, el militar, es de sumo interés no solo en España sino internacionalmente, y en particular en Nicaragua, por el proceso sociopolítico que ha transcurrido aquí en los últimos dos años, la crisis de gobernabilidad que todavía no se resuelve, el rol que ha jugado el Ejército y su responsabilidad ante la sociedad.

Sobre la función de las fuerzas armadas del Estado, el filósofo y escritor español Gabriel Albiac Lópiz ha escrito un artículo muy interesante en el diario español ABC, titulado ¿A quién sirve el Ejército?, que por su importancia ojalá pudieran leerlo también muchos nicaragüenses.

El comentario e interrogante de Albiac han sido motivados por una declaración del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil (institución española de naturaleza militar y larga tradición), de que en la emergencia sanitaria causada por la pandemia del Covid-19, esa fuerza armada se ha estado preocupando por neutralizar las críticas públicas al Gobierno y preservarlo de la desafección ciudadana por el manejo de la crisis de salud pública.

Posteriormente el jefe militar trató de disculparse, o justificarse, diciendo que había sido un lapsus en su declaración. Pero según Albiac esto “ha tenido la virtud de ponernos ante un dilema axial de las sociedades modernas: ¿está un ejército nacional al servicio del gobierno nacional?” Y agrega el analista que “en la respuesta a ese interrogante se juega la legitimidad del Estado”.

Esta misma interrogante se ha planteado en Nicaragua desde que estalló la rebelión cívica masiva de los ciudadanos contra la dictadura de Daniel Ortega, que la aplastó de manera sangrienta ante la práctica indiferencia y pasividad del Ejército, que se mantuvo fiel al régimen dictatorial y dio la espalda a la nación, al pueblo, a los ciudadanos.

Sostiene Gabriel Albiac que está en juego algo primordial, alrededor del cual surgen dos preguntas que no deben ser obviadas. “La primera: ¿a quién protege el Ejército? La segunda: ¿bajo las órdenes de quién actúa?” “El Ejército protege a la nación, no al gobierno”, se responde a sí mismo el analista. “Pero actúa bajo las órdenes del gobierno para proteger a la nación”. Sin embargo, se vuelve a preguntar Albiac: “¿Qué sucede si las órdenes de un gobierno son las de defender al propio gobierno contra una nación desafecta?”

Sin duda que la respuesta la pueden encontrar Gabriel Albiac y los españoles en general, en la experiencia nicaragüense de abril de 2018 hasta ahora. Un ejército que es nacional pero se pliega sumisamente al gobierno, peor aún, a una dictadura criminal, y se pone prácticamente en contra de la nación y de los ciudadanos desafectos al régimen.