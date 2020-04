Precios de los guantes, mascarillas y alcohol en gel aumenta, pero demanda continúa elevada

El coronavirus también conocido como Covid-19 pica y se extiende en el mundo. Tras las muertes masivas, el temor al contagio se apodera de la población, que intensifica sus medidas con el fin de evitar la propagación del virus.

Este domingo el Ministerio de Salud (Minsa) reportó el caso positivo decimotercero del nuevo coronavirus (Covid-19) en Nicaragua. Según detalló el Minsa, se trata de un señor de 57 años, que se encuentra «delicado pero estable». Este tuvo «contacto con otras nacionalidades», por lo que ahora la entidad oficial de salud registra actualmente tres casos activos e insiste en que «no hay transmisión local».

Mientras tanto la demanda de productos de higiene, como mascarillas, alcohol en gel y guantes para prevenir el virus sigue teniendo gran demanda en las farmacias y mercados del país.

Dissireth Raudez, odontóloga y propietaria de Farmacia Raudez, en Carretera Norte, manifestó que desde que se empezó a difundir la noticia del coronavirus y se dio a conocer el primer caso en Nicaragua, todos los precios de higiene, relacionados a la prevención del covid-19 se han disparado, pero eso no ha impedido su escasez. .

«No contamos con mascarillas en todo el país. Eso está súper escaso y súper carísimo. Por ejemplo, una caja de mascarillas de la N-95 cuesta 2500 córdobas las 10 unidades, salen a 250 cada unidad de mascarilla, pero esta es para protección del médico y son súper buenísimas para la población, pero que el dinero no está al alcance de todos».

De acuerdo a la especialista, el alcohol gel también desapareció los primeros meses, pero ahorita ha habido un poco de abastecimiento. «Pero también es bien limitado, los precios se elevaron completamente, llegó a valer un litro de alcohol gel hasta 500 córdobas. Ahorita puede encontrar a 150 córdobas el medio litro, ya está más accesible. Los guantes valía la caja de 50 guantes 5 dólares y ahorita cuesta 13 dólares, no están al alcance de la población. Por lo menos yo no estoy vendiendo guantes y mascarillas, porque están escasas y caras», añadió.

Así mismo refirió que estuvieron escasas las acetaminofen y azitromicina, que son los medicamentos que este país creen que son curativos para males respiratorios. «En este país como todos sabemos no contamos con nada curativo, ni nada preventivo para esta enfermedad. Nadie dice nada, no sabemos nada, hemos hecho grupos en farmacias para ver si logramos conseguir mascarillas, guantes, pero ha sido imposible. También grupos de odontólogos, porque nosotros estamos expuestos con el paciente. Se hace lo que se puede, usando mascarillas especiales y que son mucho más caras, cubrirnos desde la cabeza, las manos, usando gabachas largas», añadió Raudez.

Productos escasos y elevados

Por su parte Tatyana Luna, propietaria de Farmacia Vital, en Nindirí, Masaya, manifestó que dos semanas antes de que se anunciara el coronavirus en el país, la gente estaba eufórica y comenzó a buscar más productos, los más demandados eran jabón líquido y mascarillas.

«Hasta hace como tres semanas comenzaron a buscar más guantes y alcohol gel. La gente andaba buscando más. Era grande la demanda, la gente se llevó todas las mascarillas, entonces pido a los distribuidores y ya estaban agotados mis tres distribuidores en Managua y uno que tengo en Matagalpa, ya no habían mascarillas, mucho menos alcohol gel. Lo único que había era un alcohol de pachitas pequeñas y ni modo tuve que abastecer con esos», refiere.

Luna comenta que antes que se diera a conocer el virus en Nicaragua, las mascarillas se las daban a 2 córdobas. «Entonces la daba a 2.50 córdobas, ahora como las distribuidoras grandes no tienen, me tocó buscar a través de Facebook, y ahí las consigo. Son mascarillas quirúrgicas, pero las están dando a 16-16.50 córdobas», manifiesta.

Así mismo añade que después de que se anunciaron los tres primeros casos la gente dejó de comprar y la demanda bajó abismalmente. «Hasta ahorita la gente ya se está preocupando más. Como en dos semanas vendí de 120 a 140 botellas de alcohol gel de 500 mililitros. Antes el costo andaba por los 80 córdobas, ahora cuesta 100. Las mascarillas antes costaban 2.50, ahora se dan a 18 córdobas, en otras farmacias valen 20-25. Los guantes antes costaban 4.50 córdobas, ahora los estoy dando a 5.50 el par», menciona.

Agrega que actualmente en el país hay escasez de estos productos. «Las distribuidoras más grandes de medicamentos no tienen alcohol gel, alcohol líquido. Es más tampoco encontrás termómetros, mascarillas, paracetamol no hay, no hay cloroquina, cloruro de sodio, que es solución salina, está súper escasa. Todo lo que tenga que ver con medicamentos respiratorios no hay».

«Al inicio que se dio a conocer el virus en el país, la gente también comenzó a comprar otro tipos de medicamentos que generalmente se escasearon en el 2018, como Losartan. Todo lo que tiene que ver con hipertesión, con diabetes, ese tipo de medicamentos se escasearon, pero después de eso la gente dejó de comprar. Comencé a vender mascarillas de tela y tuvo buena aceptación», dice.

Felipe Gurdián, afiliado de la Asociación de Farmacéuticos de Managua manifestó las mascarillas están un poco escasas, pero en cuanto a los otros productos como alcohol gel ya se está normalizando la situación. «En el caso de Imfarsa y Casa Sarria que son distribuidores, no están trayendo mascarillas. Alguna que otra farmacéutica tiene en existencia, pero las tienen bastante cara. Entonces nosotros tenemos que tratar de comprarlas para poder venderle a la gente, pero en sí no somos nosotros en sí los que ponemos los precios, sino las distribuidoras», añadió.

Las máscaras que actualmente están ofreciendo son las de tres capas,con elástico en la orejera, las que oscilan en muchas farmacias entre 19-25 córdobas. «El precio va a depender del precio a que se adquiera, en cuanto a los alcohol gel están un poco baratos, porque ya (Laboratorio) Ramos no está distribuyendo en las farmacias. Hay como tres distribuidoras que ya están vendiendo alcohol y Casa Pellas que está vendiendo alcohol de frotación», explicó.

Sobre los guantes mencionó que están bastante económicos, en algunos lugares los pueden encontrar en 5.50, 6.50, 7.50 córdobas, dependiendo de cómo sea adquirido.

Como se mueven estos productos en el mercado Oriental

El jabón líquido se mantiene entre 30-40 córdobas dependiendo de la marca, el alcohol líquido antes costaba 12 y ahora cuesta 25 córdobas.

José Zapata, distribuidor de productos farmacéuticos del Mercado Oriental, manifestó que la demanda de guantes, mascarillas, y alcohol, continúa elevada.

El comerciante dijo que las venta de medicamentos genéricos ha disminuido, por lo que se ha visto obligado a abrir su local día de por medio. «Mi mayor clientela venía a comprarme medicamentos por cantidades fuertes para revender en sus lugares, pero desde dio inicio en el país lo del Covid-19, la venta de esos productos disminuyó», comentó Zapata.

Indicó que los precios de este tipo de productos continua elevados; la caja que contiene 100 unidades de mascarilla su costo actual es de 1,150 córdobas, por lo que muchos pobladores han optado por comprar las de tela que son reutilizables.

Agregó que las empresas que les distribuyen a ellos están priorizando a otros negocios, como supermercados, reduciendo el abastecimiento a sus antiguos clientes. Manifestó que uno de los aspectos que le llamó la atención, fue que los pulperos comenzaron a comprar principalmente cajas de mascarillas y guantes, para revenderlos en ventas. «Estos productos se han vuelto escasos y caros. Incluso muchos están haciendo alcohol gel de manera artesanal, para luego andar vendiéndolo en el mercado» añadió.

El avance del Covid-19 en el mundo

Investigadores de la Universidad John Hopkins anunciaron este sábado que se habían superado las 200.000 muertes en todo el mundo causadas por COVID-19. Según el recuento que hace la institución, en base a datos procedentes de instituciones especializadas de cada país, la cifra alcanza las 201.502 personas fallecidas: 26.384 en Italia, 22.902 en España, 22.245 en Francia, 20.319 en el Reino Unido y 16.853 en Nueva York.

La cifra global de contagiados confirmados es de 2.868.539 millones. América Latina y el Caribe ha superado los 150.000 casos.