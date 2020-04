Minsa «no reporta» ocho nuevos casos positivos de Covid-19 en Nicaragua

Reportes extraoficiales indican la existencia de al menos ocho nuevos casos de Covid-19 más de lo que el Minsa ha informado. Fuentes extraoficiales reportan que otro trabajador del Aeropuerto Augusto C. Sandino, de Managua, salió positivo del Covid-19 y que se encuentra en estado grave en un hospital de la capital.

También se conoció que un inspector de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), originario de Tipitapa, se encuentra en cuidados intensivos luego de sufrir insuficiencia respiratoria. Ambos casos fueron ingresados de urgencia el viernes 24 de abril.

La fuente señaló que el paciente de Tipitapa fue atendido primeramente en la filial por médicos e incluso un internista, y estos no ocuparon ningún equipo de protección. Este caso estaría en el rango de los casos indeterminado, es decir, todavía no se confirma que es Covid-19, pero presenta todos los síntomas del virus. Por lo tanto, dado que la primera prueba para el virus no fue concluyente, esta debe repetirse en 48 horas.

«El del aeropuerto y el de Tipitapa llegaron al mismo tiempo a urgencias y los atendieron sin equipo de protección. Es decir, multiplica cada paciente por cuatro (personas más), entre la ambulancia y urgencias», señaló la fuente, quien advirtió que se vienen «días terribles» para Nicaragua porque el hospital Alemán Nicaragüense ya está rebasado de pacientes con Covid-19.

Otra fuente extraoficial reveló que ha conocido de seis casos positivos de Covid-19, pero que estos no han sido informados por el Ministerio de Salud.

Minsa no brinda detalles

El Minsa cada día brinda menos detalles de los nuevos casos de Covid-19 en el país, informando ahora solo de la edad y estado clínico, cuando en otros países el sistema de salud reporta el lugar de donde es originario el paciente, cuándo contrajo el virus, si es casos importado o local, para prevenir a la población de un mayor contagio.

Hasta la fecha en Nicaragua se contabilizan 12 casos confirmados de los cuales el Minsa solo toma en cuenta los dos que actualmente están activos, tres han fallecidos y siete se habrían recuperados.

