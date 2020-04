El exatacante de la selección brasileña, Ronaldinho, quien mantiene prisión domiciliara desde el 7 de abril en un hotel de Asunción, Paraguay, atendió por primera vez a un medio de comunicación tras su paso por prisión. “Fue un golpe duro, nunca imaginé que pasaría por una situación así, toda la vida he buscado llegar al más alto nivel profesional y llevar alegría a la gente con mi futbol”, afirmó al medio paraguayo ABC Color.

Al ser cuestionado acerca de la causa de su detención, el brasileño declaró que todo lo que hacen es en virtud de contratos gestionados por su mismo hermano, quien es su representante y mismo con el que se encuentra detenido desde inicios de marzo. Ambos viajaron al país guaraní el 6 de marzo para el lanzamiento de un casino online y de un libro, según especificaba el contrato. Fueron arrestados tras acusaciones de estar en el país sudamericano portando pasaportes falsos, documentos que recibieron en la sala VIP del aeropuerto.

«Nos quedamos totalmente sorprendidos al saber que los documentos no eran legales. Desde ese entonces nuestra intención ha sido colaborar con la justicia para aclarar el hecho a como venimos realizando desde el principio. Desde ese momento hasta hoy, hemos explicado todo y facilitado todo lo que la justicia nos solicitó», compartió el ex delantero del Barcelona.

Como de esperarse, el ex futbolista platicó también acerca de sus 30 días en prisión y el compartir que tuvo con los demás reclusos, con quienes interactuó de diferentes maneras, regalando autógrafos, grabando videos e incluso participando en un torneo interno de futbol. «Todas las personas con las que tuve la oportunidad de compartir me han recibido con amabilidad. Jugar al futbol, autógrafos, fotos, es parte de mi vida, no tendría ningún motivo para dejar de hacerlo, mucho más con personas que estaban viviendo un difícil momento igual que yo», reconoció en su entrevista con el medio paraguayo.

Por último Ronaldinho reveló que ante situaciones complicadas se resguarda en la fe y que lo primero que desea hacer ante una eventual liberación es visitar a su madre: “Siempre hago mis oraciones para que las cosas salgan bien y ojalá esto acabe pronto. Lo primero será dar un beso grande a mi madre que vive estos días difíciles”.

El hotel donde actualmente se encuentra el astro brasileño y su hermano, se trata de un local desolado tras la pandemia del Covid-19, y se encuentra reservado exclusivamente para los hermanos Assis Moreira, hasta que la justicia determine los próximos pasos de la causa por la que se les acusa de tener vínculo con una banda local dedicada a falsificación de documentos y lavado de dinero.