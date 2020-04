El jugador costarricense de origen nicaragüense, Óscar Duarte, vive en primer persona los estragos del nuevo coronavirus en Valencia, España, donde juega con el Levante de Liga española. A pesar de la distancia, el zaguero se mantiene pendiente por lo que pasa al otro lado del mundo: Nicaragua su país de nacimiento y Costa Rica, el lugar que lo acogió y le permitió tener una exitosa carrera.

Duarte confesó en una entrevista exclusiva con el diario La Nación de Costa Rica su preocupación por el manejo del Covid-19 en Nicaragua, especialmente por el riesgo que corre su abuelo Salomón Gaitán, de 92 años, quien vive en Masaya. «También tengo tías que están en una edad avanzada, eso me preocupa. Uno ve sufrir a muchas familias y lo que menos quiere uno es que le toque vivirlo, pero bueno, se pone todo en manos de Dios y yo sí les recomiendo mucho a ellos que se tomen las medidas correspondientes», declaró.

España es uno de las países más goleado en el mundo con más de 200 mil casos confirmados y 23 mil fallecidos. Costa Rica registra 695 y seis muertos, mientras Nicaragua suma 13 y y 3. «En España veo la situación tan fuerte, veo el montón de fallecidos. Luego veo que en Costa Rica el gobierno tomó las medidas, cerró el país y se protegieron muy bien. En Nicaragua por lo que sé de mi familia, no ha sido así, y son cosas que uno no ve bien. Pero bueno, cada persona toma decisiones y hay gente en el gobierno que lo decidió así aunque no lo aceptamos, es lo que toca en el momento. Mi familia está preocupada de cosas que pueden pasar, ellos no tienen una seguridad porque no han tratado el tema como tal, al final eso se ve reflejado en el futbol. No puede ser que en todos lados hayan parado y ahí no, el contacto existe entre jugadores y no se puede evitar».

El seleccionador costarricense aseguró que ha colaborado tanto en Costa Rica como en Nicaragua durante esta crisis. «Por medio de amigos hemos compartido algunas cosas. Hemos podido ayudar en alimentación, eso es lo que hemos hecho, porque yo desde acá no puedo hacer nada, pero por medio de personas he intentado ayudar de alguna manera», señaló.

Contexto

Duarte nació en Masaya, pero se desarrolló futbolísticamente en Costa Rica. En el Mundial de Brasil 2014 se dio a conocer a nivel internacion al por su desempeño con la Selección de Costa Rica. El defensor era prácticamente desconocido y sorprendió su titularidad ante Uruguay en el debut. Su buen trabajo defensivo y un gol, que puso a Nicaragua en el mapa por ser el primer jugador nacido aquí en hacerlo en un Mundial, cambió su vida y carrera.

Tras su regreso del Mundial, visitó Nicaragua y fue recibido por una multitud. Su arraigo y su origen nica nunca lo ha ocultado o se enfrenta. Visita el país en vacaciones y algunos de sus cumpleaños los celebra aquí. Incluso considera que él representa Nicaragua y Costa Rica.