Tras volver a dar positivo de Covid-19, Danna García ahora vive una pesadilla

Las situaciones extremas suelen sacar lo mejor, pero también lo peor del ser humano. A la protagonista de la afamada telenovela «Pasión de Gavilanes», Danna García le ha tocado vivir ambas situaciones en primera persona estos días. Tras anunciar que volvió a dar positivo en coronavirus por segunda vez la actriz ha experimentado momentos muy desagradables por parte de sus vecinos.

El pasado sábado, la guapa colombiana compartió en uno de sus tuit: «Hoy me hice otra prueba de Covid. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones.. Ufff, sin palabras».

Lea también: Este es el mensaje que Danna García envió a su hijo, tras volver a dar positivo de Covid-19

Hoy me hice otra prueba de Covid. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones.. Ufff, sin palabras. — Danna Garcia (@DannaGarcia) April 26, 2020

García ha compartido la situación que le ha tocado enfrentar en su propio edificio donde le han puesto limitaciones. El miedo y la ignorancia acerca del virus han hecho que se tenga que privar de cosas como poder utilizar el ascensor.

En estos momentos de crisis es cuando se conocen las personas.

En carne propia vivo el ser acosada por mis vecinos por el virus. #NosRecuperaremos #SubirLasDefensas — Danna Garcia (@DannaGarcia) April 24, 2020

Lejos de quedarse callada, Danna alza su voz y se ha unido a una importante iniciativa. Se llama ‘Charla entre amigas’ y es un encuentro en vivo que tuvo lugar este domingo, donde abordaron el tema del acoso en tiempos del COVID-19.

Lea además: «Tengo nuevamente Covid-19”. La confesión de la actriz Danna García, quien volvió a dar positivo

Por el momento la actriz tiene que esperar unos días hasta saber si por fin ha superado la enfermedad.