En esto se ocuparán los 6 millones de dólares que Beyoncé donó en la lucha contra el Covid-19

La cantante Beyoncé se sumó, hace unos días, a la lista de famosos que han realizado importantes donaciones económicas para combatir la pandemia del coronavirus, donando 6 millons de dólares, según informa su web oficial.

«El impacto de esta pandemia es de gran alcance y requerirá que todos y cada uno de nosotros ayudemos a marcar la diferencia. Si algunas organizaciones quieren apoyar de corazón, puede unirse a nosotros y contribuir haciendo clic en el enlace en mi biografía», publicó en su cuenta de Instagram.

El dinero, que se ha canalizado a través de BeyGOOD, su iniciativa solidaria con la fundación Start Small creada por Jack Dorsey, director general de Twitter, servirá para proveer asistencia sanitaria a los más necesitados durante la pandemia de coronavirus, es decir que trabajadores de servicios esenciales como doctores, policías, bomberos, entre otros, puedan contar con la ayuda necesaria durante esta crisis, así como ofrecer servicios de bienestar psicológico en varias ciudades de EE.UU.

Las donaciones serán recibidas por medios de la Universidad de California-Los Ángeles (UCLA), la Alianza Nacional en Enfermedades Mentales (NAMI), que vela por la salud interna de las personas, así como organizaciones locales.

En un comunicado oficial, la intérprete de Single Ladies, dice que la gran mayoría de afectados en ese tipo de labores corresponden a afroamericanos, «están sufriendo en proporciones épicas debido a la pandemia de Covid-19» y que ya carecían de condiciones adecuadas en educación, salud y vivienda, por lo tanto anhela que el monto pueda servir durante la emergencia sanitaria.

BeyGOOD trabaja con otras organizaciones que tienen como objetivo satisfacer necesidades básicas, como comida, agua, productos de higiene y limpieza, medicinas y mascarillas.

Esta no es la primera vez que Beyoncé muestra su apoyo a la comunidad. En el 2017, para el huracán Harvey, fue a trabajar a una de las mesas que ofrecían almuerzos a los afectados, en compañía de su pequeña hija Blue Ivy. Asimismo, durante la transmisión en vivo de Together At Home lanzó un poderoso mensaje para recolectar dinero.