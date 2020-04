Pese a que algunas instituciones estatales han tomado algunas medidas de prevención ante la pandemia del coronavirus, que oficialmente ha dejado tres muertos en el país hasta hoy, estas no son suficientes, así los aseguran algunos especialistas consultados.

«Creo que toda medida que se implemente desde el gobierno es una medida que hay que celebrar y apoyar porque más vale tarde que nunca. Tomar medidas de distanciamiento social o medidas encaminadas a disminuir la transmisión de la infección y en pro de la protección de la problación son buenas, sin embargo, hay un problema, porque son medidas aisladas, que no están coordinadas, cada quien toma su medida, no hay una política oficial orientada desde el gobierno», dijo el doctor Carlos Quant, especialista en infectología.

«Todos sabemos que hay algunas actividades que son básicas como el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de las mascarillas como en el personal de salud, eso es algo que hace falta, es uno de los factores que hace falta desarrollar desde el gobierno», añadió.

Desde la semana pasada que la Corte Suprema de Justicia tomó medidas de protección ante un posible caso de coronavirus, más instituciones del estado han seguido sus pasos.

Para la doctora Greta Solís, presidenta de la Asociación Médica Nicaragüense (AMN) “como médicos vamos a estar complacidos siempre y cuando se estén tomando las medidas preventivas, lo importante es que hay una sensibilización ante esta enfermedad como es el Covid-19 que es peligrosa”.

Medidas que ayudan no son internas

La Policía Nacional también empezó a tomar medidas como tomar la temperatura por medio del termómetro digital infrarrojo tanto al personal de las diversos distritos policiales y a los visitantes y en el Registro Público de la Propiedad, también se han observado la instalación de cabinas de desinfección, algo que en semanas anteriores no ocurría.

“Yo no creo que en Nicaragua estemos muy distintos de lo que está pasando en el resto de Centromamérica. Posiblemente hay algunos factores que contribuyan a que no tengamos esa explosión como se ha visto en otros lugares, como el cierre de fronteras, que no lo hizo el país, pero lo hicieron países vecinos, la poca afluencia de viajeros pues aunque no se cerraron los vuelos internacionales algunas aerolíneas dejaron de venir a Nicaragua. En alguna medida, eso ha contribuido a que no tengamos un ingreso significativo de pacientes con infecciones como sucedió en Panamá, Nueva York o República Dominicana, pero puede haber un incremento significativo que ha señalado la OMS en los meses próximos», agregó Quant.

Población se autoprotege

Otro factor importante que señalan los especialistas para contener un poco el contagio ha sido la autoprotección de la población desde sus hogares.

“Además la gente ha tomado algunas medidas de autocuido, de distanciamiento social y eso ha contribuido a la poca frecuencia de casos”, expresa el doctor Quant.

En tanto, la doctora Solís, aseguró que “aún sin ser guiada, la población se ha autodefendido, se ha autoprotegido y eso es bueno. Probablemente eso también ha ayudado y eso ayudará a las medidas preventivas que tome el gobierno tarde o no, lo importante es tomarlas”.

Quant finalizó diciendo que aunque un poco tardía estas medidas, es importante que el gobierno las comience a adoptar desde ya. «Quizás no se va a impedir la transmisión comunitaria pero es muy probable que con medidas adecuadas y si se enfoca en los sitios donde haya focos de infección y se hace el seguimiento a través del muestreo y se incrementan los test para identificar los casos, por lo pronto -aún tardíamente- se pueden tomar acciones que pueden volver lenta la progresión de la infección, hospitalización y muertes en el país», reflexionó.