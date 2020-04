Minsa oculta detalles de la situación del Covid-19 en Nicaragua

El Ministerio de Salud (Minsa) no se ha caracterizado por brindar detalles sobre el avance del Covid-19 en Nicaragua, pero el informe de este lunes fue más escueto todavía. La intervención del secretario de Salud, Carlos Sáenz, duró 40 segundos.

Sáenz leyó el documento el mediodía de este lunes y dijo textualmente: «Casos activos: 3. Personas/contactos en seguimiento: toda persona que lo amerite. No tenemos transmisión local comunitaria. Seguimos trabajando con respeto, paciencia, prudencia y agradecimiento infinito a Dios nuestro señor».



De esta forma, el Minsa, la entidad encargada de informar sobre cómo está afectando la pandemia a los nicaragüenses, obvió cualquier información relevante que permita mantener un recuento exacto de los casos de contagio en el país. Ni siquiera informó cuántas personas están en seguimiento como sospechosas.

Sumado a esto, la vicepresidenta Rosario Murillo no hizo mención a la situación del coronavirus este lunes. Generalmente, Murillo lee los comunicados que el Minsa brinda por la mañana, pero en su comunicación con los medios oficialistas pasó por alto el tema y solo hizo referencia a un encuentro virtual en el que participó su hijo Laureano Ortega Murillo, y quien es asesor en temas de inversión, sobre lo que pasará luego del coronavirus en el mundo.

Especialistas han expresado a LA PRENSA que en los próximos días más casos de Covid-19 se conocerán porque los hospitales estarán abarrotados y les será “imposible tapar la realidad”. Asimismo dijeron que el Minsa estaría perdiendo el control de la información ya que se han empezado a filtrar datos de más personas infectadas por el virus y de las cuales las autoridades de Salud no brindan registro.

De igual forma los expertos temen que Nicaragua entre en los siguientes días a la mayor curva de contagios.

La insistencia en que no hay contagio local

En todos sus reportes el Minsa enfatiza que no hay transmisión comunitaria y que solo se reportan casos de pacientes que se contagiaron al viajar a otro país, personas que se contagiaron por una persona que ya tenían la enfermedad y por contacto con otras nacionalidades.

Sin embargo resulta confuso determinar cómo ocurre el contagio por contacto con otras nacionalidades cuando el Minsa no ha explicado a qué se refiere este término y qué implica en las formas de transmisión del Covid-19. La Organización Mundial de la Salud (OMS) no utiliza el término “contacto con otras nacionalidades”; pues determinó que las formas de contagio, de acuerdo a la manera en que se transmitió el coronavirus son: caso importado: cuando una persona adquirió el virus en otro país; contacto estrecho: cuando el paciente se contagió por otra persona que viajó fuera del país y contrajo el virus; y por transmisión comunitaria: cuando ya no se logra identificar quién contagió a una persona.

De los 13 casos que ha reportado el Minsa, siete de ellos son casos importados, tres por contacto de casos importados y tres por contacto con otras nacionalidades. El primer caso de contacto con otras nacionalidades fue reportado el pasado 11 de abril y según dijo se trataba de un hombre de 59 años. Este fin de semana el Minsa reportó los otros dos casos del mismo tipo: Un hombre de 64 años de edad y otro de 57 años.

Referente al término de contacto por otras nacionalidades, el epidemiólogo Rafael Amador asegura que éste tiende a interpretarse de varias maneras y a confundir a la población para no decir que hay contagio comunitario en el país. “Puede ser alguien de otra nacionalidad que vive en el país, por ejemplo; y para el efecto práctico epidemiológico: si esa persona está enferma aunque sea de otra nacionalidad y entra en contacto con un nacional, un ciudadano nicaragüense, entonces es un contacto comunitario”.

Amador refiere que es necesario identificar si esa persona de otra nacionalidad vino recientemente de fuera al país en el período de incubación (del virus) y se enfermó, pues se estaría hablando de un caso importado. En el caso contrario, explica, si una persona sea nacional o extranjero se contagió fuera del país e ingresa a Nicaragua y entró en contacto con otras personas a su alrededor; cualquier persona que salga contagiado, ya se habla de transmisión local.

“Es para no aceptar que existe transmisión comunitaria, que es lo que han estado diciendo constantemente, pero cualquiera que se ponga a analizar los casos y que se han dado cuenta de los casos que están hospitalizados y que no están reportados oficialmente y que no han salido del país, sabemos que hay transmisión comunitaria”, asegura el epidemiólogo.