Especialistas coinciden que en Nicaragua ya hay transmisión comunitaria de Covid-19, aunque el Minsa lo niegue

El Ministerio de Salud (Minsa) sigue insistiendo que en Nicaragua no hay transmisión comunitaria. Sin embargo, especialistas consultados aseguran que el país ya se encuentra en esa etapa. Esto lo sostienen con los casos confirmados de Covid-19 de los que no se tiene certeza del nexo epidemiológico, es decir, son personas que no han viajado a países de alto contagio y que tampoco han estado en contacto con un caso importado. Lo que significa que se contagiaron en la comunidad.

Antes de este lunes, el Minsa informaba el tipo de contagio de los casos confirmados, utilizando su propia jerga: “contacto con otras nacionalidades” o “contacto con caso importado”. La forma de brindar la información ha sido cuestionada por la falta de claridad de la misma. En el comunicado de este lunes, el Minsa, se limitó a decir: “Casos activos: tres. Personas/contactos en seguimiento: toda persona que lo amerite. No tenemos transmisión local comunitaria. Seguimos trabajando con respeto, paciencia, prudencia y agradecimiento infinito a Dios nuestro señor”. El Minsa no se refirió al estado de salud de los pacientes.

Para el especialista en salud pública, Alejandro Lagos, “las argucias” que usa el gobierno para informar sobre el Covid-19 tratan de ocultar la fase de transmisión comunitaria. “La palabra importado debe desaparecer de la boca de los funcionarios del Minsa y del gobierno central”, ya que no se tiene antecedentes certeros de cómo se produjeron los contagios, es decir, donde las personas adquirieron el virus, que produce la enfermedad.

Algunos casos que ejemplifican esta transmisión comunitaria corresponde al tercer fallecido, un hombre de 58 años, que laboraba en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino. El epidemiólogo Álvaro Ramírez, explicó que hay evidencia clara, a pesar de los esfuerzos del gobierno de esconder los datos, que se “está en crecimiento exponencial” y frente a una transmisión comunitaria.

El problemas de las pruebas

El Minsa sigue reportando 13 personas contagiadas; sin embargo, ahora, contrario a semanas pasadas, hay varios reportes, muchos de ellos confirmados por fuentes médicas sobre casos en otros hospitales. Asimismo, fuentes extraoficiales han señalado de seis casos de contagios, que todavía no han sido reportados por el Minsa.

El infectólogo Carlos Quant, señala que ha conocido de situaciones en los hospitales que las personas llegan con un cuadro de neumonía grave, pero como no tienen el nexo epidemiológico, no les hacen la prueba para detectar si tiene Covid-19, por lo tanto, estos casos altamente sospechosos no se confirman si corresponde o no a contagios.

«La ausencia de información epidemiológica de los pacientes confirmados y que no se estén haciendo las pruebas suficientes para saber por dónde están los contagios no permite saber con exactitud la realidad de la situación; lo ideal sería tomar muestras en diferentes áreas, hacer pruebas suficientes a población sintomática y asintomática, y ampliar la definición de casos e incluir a las neumonía atípicas», expresó Quant.

“Mi conclusión es que sí, ya tenemos definitivamente transmisión comunitaria”, dice el infectólogo. Lo que sucede ahora, asegura, es que todavía no se está viendo la avalancha de pacientes llegar a las unidades de salud, pero es cuestión de tiempo, advierte, ya que no se siguen tomando las medidas adecuadas. A pesar de que la población se ha resguardado, dice, no hay un esfuerzo nacional de gobierno para ralentizar la transmisión comunitaria.

La actitud del régimen ha sido de mostrar una situación de la pandemia controlada, que han tomado sus propias medidas y que están dispuestos a garantizarle el derecho a la salud a los nicaragüenses. El régimen, sin embargo, ha sido cuestionado por organismos internacionales sobre el manejo de la crisis sanitaria. «El gobierno va a seguir diciendo que todos los casos son importados”, asegura el médico Alejandro Lagos.