Cuarentena por el coronavirus: las divertidas imágenes de gente recreando algunos de los cuadros más famosos de la historia

Un nuevo desafío se ha colado en las redes para ayudarnos a pasar las horas de ocio encerrados en casa por la cuarentena.

A las propuestas para hacer manualidades de la más diversa índole, recetas de panes y pasteles, y ejercicios de gimnasia para contrarrestar los experimentos culinarios, se ha sumado recientemente una invitación para recrear obras de arte.

La idea fue lanzada inicialmente por la cuenta de InstagramTussen Kunst & Quarantine (Entre el arte y la cuarentena) en Holanda, con una consigna muy simple: elige tu pintura favorita, recréala utilizando cosas que tengas en tu casa y comparte tu homenaje en internet.

We challenge you to recreate a work of art with objects (and people) in your home.

🥇 Choose your favorite artwork

🥈 Find three things lying around your house⠀

🥉 Recreate the artwork with those items

And share with us. pic.twitter.com/9BNq35HY2V

— Getty (@GettyMuseum) March 25, 2020