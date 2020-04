Comunitarios de Mozonte preocupados por la falta de agua en sus zonas

Comunitarios del municipio indígena de Mozonte, en Nueva Segovia, se encuentran preocupados ante la falta de agua de consumo en sus comunidades debido a la sequía que azota este año la región norte de dicho departamento.

María Ligia Gómez Blandino, campesina de la comunidad de Quisulí Abajo, en Mozonte, asegura sentirse preocupada porque la falta de agua para consumo afecta necesidades de su pequeña finca, ya que este año el río más cercano ha comenzado a secarse.

Gómez considera que una de las principales causas de la sequía en los ríos se debe al despale y los incendios forestales que han comenzado también a incidir en los bajos niveles de agua subterránea en pozos artesanales, ríos, quebradas y ojos de agua de esta localidad de Nueva Segovia.

El lunes, un grupo de pobladores llegó a la delegación de la Policía Orteguista (PO), la Alcaldía y de la casa de la Comunidad Indígena, donde entregaron una carta de denuncia por los daños causados al Río Mozonte, cuyas corrientes comienzan a achicarse. “Estamos preocupados porque de la rivera hay gente que están sacando leña y otros sacando madera. Este Río de Mozonte nace en Honduras y pertenece al área protegida de la Cordillera Dipilto-Jalapa, y nadie hace nada por parar este problema”, denunció José Armando Pastora Maradiaga, un comunitario.

Abastecen comunidades en «pipas»

Pastora aseguró que las pocas corrientes del río Mozonte están siendo utilizadas para llevar el líquido en pipas para abastecer a los habitantes de unos 30 barrios de la ciudad de Ocotal, donde la gente carece del servicio de agua potable.

“Yo no me siento bien. Ya no aguantamos más y comienza a desesperar la falta de agua en estas comunidades de Mozonte, porque ninguna de las autoridades están haciendo nada por ayudar a las familias a atender esta problemática que se ha agudizado más este año. Hay gente que está acabando con los pocos bosques con el despale y las cosas han empeorado con los incendios”, reiteró Gómez Blandino.

La afectada denunció que en su comunidad hay gente que está despalando las orillas del Río de Quisulí. “El río Quisulí se alimenta de correntadas de agua que vienen de vertientes de Honduras, y todos los días hay personas que vienen con machetes a cortar árboles para leña a la orillas del río y otros se dedican a cortar con motosierras árboles para sacar madera. Ya el río se está secando y esa agua es la que ocupamos para beber, preparar los alimentos, bañarnos, lavar ropa y hasta para regar los sembríos en las parcelas de tierra”, dijo.

Otro que se pronunció fue Esteban Javier Bautista Gómez, quien al igual que José Armando Pastora Maradiaga denunció que hay uso irracional de las aguas del Río de Mozonte, donde el despale, las quemas y la extracción de leña están secando la única fuente que tiene la población de esta localidad de Nueva Segovia para subsistir ante la sequía que ahí impera.

“Ya pusimos la denuncia ante las autoridades de la Policía, la alcaldía y de la Comunidad Indígena para ver qué hacen y parar los daños que se le están causando a esta fuente que ha disminuido este año su caudal y ha dejado de ser un río para convertirse en un charco de agua”, dijo muy molesto Esteban Javier Bautista Gómez, quien añadió que la gente de ese municipio ya no va a quedarse pasiva ante los daños ambientales a esa zona.

Más afectados en Totogalpa

Pero no solo los habitantes de Mozonte están teniendo problemas y están clamando por agua de consumo, también los pobladores del municipio indígena de Totogalpa, en el departamento de Madriz, están denunciando que varias pipas están llegando a diario a sacar agua del único pozo que abastece a la población urbana de esta localidad para ir a venderla a los habitantes de unos 30 barrios de la ciudad de Ocotal, en Nueva Segovia, los que carecen del servicio público.

“En Ocotal, unos 30 barrios, de los 50 que ahí existen, están sin agua y aquí (en Totogalpa) están viniendo a diario pipas a extraer agua del único pozo que abastece el casco urbano de esta localidad y las llegan a vender a 50 córdobas cada barril, o sea que están haciendo negocios con nuestra agua”, dijo Massiel Martínez Torres, habitante del poblado de Totogalpa.

También poblaciones de varias zonas del municipio de Jalapa, Dipilto y Santa María enfrentan a diario la falta de agua de consumo en sus zonas afectadas este año por la sequía, el despale y los incendios forestales que están secando las aguas del Río Dipilto, en Nueva Segovia.

Se intentó contactar a las autoridades de ENCAL, en Nueva Segovia, pero fue imposible tener acceso a ellos.