El ingeniero en sistemas que busca tumbar el récord de Henry Roa

Bismarck Rivera pretende mover el mundo desde su órbita. El muchacho de 24 años está en un equipo colmado de estrellas en el bateo como es el Bóer. Si buscan los cuadrangulares Juan Carlos Urbina es el líder con 16; bateo oportuno Williams Vásquez o Janior Montes; el remolcador del conjunto está entre Urbina y Edgard Montiel; el joven en evolución para pilar de Selección Nacional es Javier Robles, sin embargo, Rivera todos los años brilla en medio de esas constelaciones de estrellas para nuestro beisbol. Tiene 18 partidos consecutivos conectando imparable, y aunque todavía está a 21 desafíos del récord (39) de Henry Roa, da la impresión de haber madurado lo suficiente para aplastar a cualquier dinosaurio.

Hace un año Rivera también se robaba los focos del espectáculo. Logró conectar de imparable durante 26 partidos consecutivos hasta que apareció Juan Bermúdez de Rivas para detenerlo. “Ese día ante Rivas todo nos salió mal como equipo”, recuerda el jardinero central del Bóer. No obstante, perdió la racha, pero se ganó el respeto. Había empatado en número al ídolo capitalino Nemesio Porras (26) obtenido en 1993, y también de la estrella rivense Edgard López, alcanzado en 2006. Rivera pasó lamentándose de haber quedado a un solo imparable de Freddy García y 13 de Henry Roa. “De repente me vi peleando con nombres íconos del beisbol en nuestro país, eso me ayudó a crecer”, agregó.

Rivera confiesa que la idea de implantar un nuevo récord la tiene día y noche en la cabeza, pero inició como un truco de magia: no estaba y de pronto estaba. “Yo no sabía de la racha, me di cuenta hasta que jugamos contra Carazo que tenía quince. Creí que la iba a perder contra Matagalpa iba de 2-0 sin hacer un buen contacto, luego me hicieron dos outs, pero en el quinto turno cayó. Pensar en dar hit te ayuda a exigirte más como jugador”, relata.

Como primer bate del equipo tiene la responsabilidad de estar sobre las almohadillas y el mánager Ronald Tiffer se ha encargado de transmitirle mucha confianza dándole libertades desde el cajón de bateo. Sandy Moreno, Jairo Mendoza y el mismo Williams Vásquez han sido clave en su desarrollo como bateador. “Me corrigen y dan muchos consejos”. Rivera hace ajustes todo el tiempo. “El pícher no siempre es el mismo, pero cuando todo te sale bien tratas de seguir haciéndolo. Por ejemplo, antes de la racha levantaba mucho el pie, ahora solo estoy cargando fuerza con las manos”, explicó.

Desde niño siempre buscaba una oportunidad para firmar con una organización de Grandes Ligas. Fue probado muchas veces, tenía herramientas llamativas, pero nunca se le abrió esa ventada al cielo. “Hay mucha gente que se me acerca y me dice que por qué no firmé y cuando he preguntado a los que saben nadie sabe decirme nada, en un momento fue frustrante porque eso era mi sueño. Uno no sabe por qué, pero Dios sabe por qué hace las cosas”, cuenta entre nostalgias.

Ahora su meta es dejar un huella en el beisbol nacional y ganar el liderato de imparables, robos y triples. Sabe lo que es haber pasado por la banca de los desprecios por eso trabaja incansablemente desde temprano en el gimnasio. Y cuando tiene momentos libres se dedica a prepararse como ingeniero en sistemas en American College. Le ayuda a su papá en una microfinanciera y pasa tiempo con su novia. Rivera es muy elocuente en todas sus respuestas y cuando le pregunto si en el futuro se ve jugando beisbol o desarrollando sistemas desde una computadora, responde: “Disfrutaré el beisbol hasta donde más pueda, luego con el tiempo cambiaré de aire y estudiaré una especialización en marketing digital para ser un profesional más completo”, concluyó Rivera ese ingeniero que pretende tumbar al dinosaurio llamado Roa.