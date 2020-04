Mipymes lanzan SOS ante la crisis que ha generado el Covid-19. Esto es lo que demanda el sector

Representantes de las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) advirtieron esta mañana que es urgente la implementación de un plan de contingencia ante la crisis que ha generado el Covid-19, porque de lo contrario este sector colapsaría y aumentaría el desempleo y la pobreza.

“La crisis ha golpeado alarmantemente la situación económica y financiera de las Mipymes, que siempre han jugado un papel importante en el sostenimiento de la economía nacional”, expusieron las diversas Mipymes durante la proclama.

Aunque no hay datos concretos sobre el impacto que ha tenido la pandemia en las mipymes, expresaron que se ha dado el cierre de numerosas empresas y la reducción de horarios, lo que ha abierto la puerta del desempleo.

“Los costos de las pequeñas empresas se han incrementado desproporcionadamente debido a la reforma fiscal y las ventas se han desplomado debido a la profunda crisis económica y social” advirtieron. En la conferencia participó el sector panificación, cuero-calzado, madera-mueble, textil-vestuario, artesanía, turismo, agro-alimentos, avícolas, minería- artesanal y comerciantes.

¿Qué está afectando a las mipymes?

Las Mipymes en particular, están soportando un fuerte incremento en los costos de producción, sobre todo en las materias primas debido a la reforma tributaria. Pero también sufren por la aplicación de multas, intereses moratorios y antojadizos, que hacen impagable las deudas que tienen con la banca nacional y microfinancieras.

Por otra parte se quejan de las alzas en las cotizaciones, tasas, multas y tarifas de diferentes instituciones como: el Seguro Social, Policía Nacional, Commema, Irtramma, Enacal y Disnorte y Dissur.

Las demandas del sector

Para atender la crisis que atraviesan las Mipymes, durante la conferencia los empresarios expresaron que era necesario ejecutar un plan de acción similar al del resto de países centroamericanos.

En primera instancia demandaron reducir de manera inmediata, las tarifas de energía eléctrica en un 20 por ciento. Este mismo planteamiento los expusieron la semana pasada varias cámaras, agremiadas al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

Las Mipymes también demandaron la suspensión temporal del cobro de todos los servicios básicos por un periodo de al menos seis meses, difiriendo este pago para los siguientes dos años sin intereses moratorios ni multas. Esta medida que ya se está implementando en la región centroamericana.

Asimismo han solicitado otorgar un periodo de gracia de tres meses a las empresas del sector Mipymes para el pago de impuestos a la Dirección General de Impuestos (DGI) y a las alcaldías, dándoles un plazo de dos años para el pago de los mismos, sin ningún recargo; así como dispensar las multas, intereses moratorios y otros recargos, y conceder un plazo de hasta un año para el pago del principal de los impuestos.

Otro punto que se abordó fue renegociar los términos de los financiamientos recibidos por las Mipymes con el sistema financiero, porque en este momento las empresas no tienen capacidad para honrar sus compromisos.

Las Mipymes no pueden dejar de trabajar, reclama otro sector del gremio

Y mientras una parte de las Mipymes están gritando a voces que necesitan de un ventilador en este tiempo, otros grupos que representa a las Mipymes del gobierno, este martes avalaron la decisión del gobierno de continuar trabajando con normalidad.

“Estamos avalando, reconociendo la decisión del Estado de no cerrar la economía de este país. Si cerramos la economía, nos vamos a ver más complicado y no pensamos que se debe cerrar ni en la tercera etapa, ni cuando hubiera alguna situación exponencial del coronavirus, ¿por qué como llevamos los productos al mercado?, ¿Por qué como la gente se abastece?, la gente no tiene recursos para llenar una dispensa para tres meses, la gente compra para el día, para la semana”, dijo Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme).