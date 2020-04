Abogado de estadounidense acusado de doble crimen renuncia al caso porque no le pueden pagar honorarios

El estadounidense Larry Robert McCartney, quien es acusado de matar a su esposa Guadalupe del Carmen García y a la prima de esta, Martha Auxiliadora López, en Granada, tendrá que hacer uso de un defensor público, ya que su abogado manifestó a la juez en la audiencia preparatoria de juicio que su cliente ya no podía pagar los honorarios.

McCartney, de 68 años, es un exmarine estadounidense originario de Indiana. El extranjero es acusado del femicidio de su esposa Guadalupe García, de 22 años y del asesinato agravado de Martha Auxiliadora López, de 21. Además le imputan el delito de portación ilegal de armas.

El extranjero le habría disparado a las mujeres en un camino de la comunidad Posintepe. Las mujeres iban en el carro que conducía McCartney, este había discutido con García, las obligó a bajarse del carro y les disparó a ambas. El hecho que conmocionó a Granada ocurrió la tarde del pasado 2 de marzo.

El juicio contra McCartney estaba programado para este mes, la semana pasada fue la audiencia prepatoria, donde el abogado Erick Leonel Torrez Artola le expresó a la juez Especializada en Violencia de Granada, Ana Xochilt Fonseca Laguna, que «me dijo que no tenía dinero para pagar y que me iba a pagar una vez que estuviera en los Estados Unidos y en vista que mi cliente me ha dicho que no me va a pagar en estos momentos hago del conocimiento que en este momento estamos renunciando al cargo tanto mi persona, como el licenciado Óscar Efraín Ponce, por lo que solicito se le nombre un abogado de oficio, para no dejar en indefensión al señor Larry».

Amenazas en La Granja

El abogado aprovechó la audiencia para informar a la juez que McCartney fue trasladado del Chipote hacia el Sistema Penitenciario de Granada, conocido como La Granja, donde presuntamente un familiar de una de las víctimas que está detenido lo está amenazando.

Debido al cambio de defensa y solicitud de reprogramación, el juicio ahora iniciará hasta el próximo 12 de mayo.

Todavía se desconoce el estado de salud de Larry McCartney, ya que este le había manifestado a su esposa que tenía un cáncer terminal y hasta se había despedido de su suegra Ana García, el mismo día que cometió el doble crimen.

«Él vino supuestamente a despedirse de mí porque le diagnosticaron que tenía dos semanas de vida. Me dijo que me amaba, él me llamaba mamá, y que me quería mucho, que me cuidara, que me agradecia, porque yo ya no lo volvería a ver, ya estaba próximo para irse de este mundo, pero más no sabiendo el pensado que tenía él de quitarle la vida a mi hija y mi sobrina», dijo en una entrevista a este medio.

Pero ya pasaron casi dos meses desde entonces y el extranjero sigue con vida. La juez Fonseca envió un oficio el pasado 17 de marzo para que el sospechoso sea valorado física y mentalmente por el Instituto de Medicina Legal.