Atentado con camión deja al menos 40 muertos en Siria

La Defensa Civil de Siria informó este martes (28.04.2020) que al menos 40 personas, entre ellos civiles y combatientes, perdieron la vida y otras 47 resultaron heridas luego de que un camión cisterna cargado de explosivos estallara en la ciudad de Afrín, en el norte de Siria y bajo control de tropas turcas y sus aliados insurgentes sirios.

La explosión ocurrió en el corazón de mercado, donde un camión con combustible detonó, según la organización «Cascos Blancos”, cuyas unidades se desplazaron al lugar para participar en las labores de rescate. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos detalló que al menos seis de los fallecidos eran milicianos sirios aliados de Turquía. La mayoría de las víctimas pereció calcinada, agregó esta fuente.

Por su parte, el Ministerio de Defensa turco aseguró que entre las víctimas fatales hay once niños y acusó a las milicias kurdo-sirias Unidades de Protección del Pueblo (YPG) de «masacrar a civiles inocentes en un ataque con un camión petrolero cargado de bombas en el centro urbano de Afrín, un lugar con gran densidad de civiles». Esto no pudo ser confirmado de manera independiente y el ataque no ha sido reivindicado por grupo alguno.

Tensión entre turcos y kurdos

Turquía y sus aliados sirios tomaron el control de Afrín en 2018, en una operación militar que expulsó de la región a las unidades kurdas, a las que Ankara considera terroristas, y desplazó también a miles de residentes kurdos. Desde entonces, una serie de ataques han afectado a intereses turcos en la región, el último de importancia en octubre, contra un mercado de frutas.

El número de fallecidos podría aumentar debido a que muchos de los heridos se encuentran en condiciones críticas, dijeron las autoridades. Activistas han realizado un llamado para donar sangre en los hospitales. Imágenes y videos que circulan en redes sociales muestran que la explosión destruyó numerosos automóviles y comercios, muchos de los cuales se incendiaron.