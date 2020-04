Este es el hombre al que la policía sorprendió desmembrando el cuerpo de su esposa en EE.UU.

Philip Farren tiene 52 años y es acusado de asesinar y después desmembrar el cuerpo de su esposa Amber Farren. Este hecho ocurrió en Buffalo, al norte del estado de Nueva York, en Estados Unidos.

Los familiares de Amber estaban preocupados, pues tenían días de no saber nada de ella, por lo que decidieron informar a la policía.

Todo pasó el viernes 24 de abril, a eso de las 12:30 p.m., cuando soldados acudieron a la casa de la mujer en South Buffalo, condado de Allegany, según informa un comunicado de prensa. Al entrar al interior de la vivienda descubrieron a Philip separando las partes del cuerpo de Amber.

Medios de comunicación internacionales reportan que las autoridades «declinaron identificar a la víctima», pero sus familiares revelaron su identidad por medio de una recaudación de fondos que han organizado en su memoria en GOFundMe, donde aseguran se trata de Amber Farren.

Cuando la familia de la víctima alertó a la policía, esta acudió a la vivienda a hablar con el Philip Farren, quien aseguró que la mujer «había abandonado el área», pero al ser cuestionado él «admitió algunas cosas», agrega el comunicado.

Según la investigación Farren disparó y mató a su esposa a finales de semana y que estaba en el proceso de desmembrar el cuerpo de la víctima cuando los soldados llegaron a la escena. La policía estatal cree que el homicidio ocurrió en la residencia de Holdridge Road.

Los familiares de la víctima lamentaron la muerte y dijeron que Amber sufría de violencia domestica, indicaron en entrevista con el medio WKBW-8 que «ella era una chica muy dulce, con un gran corazón», dijo Bonnie Mineo, una de sus tías. La hermana de Amber, Ashley Ryan, expresó que su hermana fue asesinada a causa de la violencia, «su marido la asesinó y la dejó morir por un par de días», agregó.

Y es que dos días antes de que ocurriera el asesinato, un hombre de Buffalo llamó a la policía para quejarse de que su vecino había roto una ventana en su cobertizo. Ese miércoles la policía llegó a la casa de Philip Farren para hablar con él, ahí estaba su esposa, pero según reportan en ese momento no dijo que estaba amenazada o que se sentía segura, expresó a un medio estadounidense el capitán Jeff Rinaldo. «Ella entró a la casa, tomó su perro, se montó a su auto y se fue», agregó Rinaldo al Buffalo News.

Amber y Philip estaban separados por lo que ella vivía en el condado de Allegany y llegó a la casa porque solo quería recoger algunas cosas. Ese día, según la policía Philip «no actuó loco, no la amenazó, no amenazó a la policía, no estaba actuando extraño».

Además del asesinato, Farren fue acusado de homicidio involuntario en primer grado y está detenido en la Cárcel del Condado de Allegany sin derecho a fianza.