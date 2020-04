Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (28 de abril)

Nicaragua enfrenta la amenaza de un brote del nuevo coronavirus que, según el régimen orteguista, ha infectado a 13 personas en el país, ha dejado tres fallecido y otras dos personas han sido dadas de alta. Estas son las noticias más importantes para este lunes 28 de abril.

Especialistas coinciden que en Nicaragua ya hay transmisión comunitaria de Covid-19, aunque el Minsa lo niegue

El Ministerio de Salud (Minsa) sigue insistiendo que en Nicaragua no hay transmisión comunitaria. Sin embargo, especialistas consultados aseguran que el país ya se encuentra en esa etapa. Esto lo sostienen con los casos confirmados de Covid-19 de los que no se tiene certeza del nexo epidemiológico, es decir, son personas que no han viajado a países de alto contagio y que tampoco han estado en contacto con un caso importado. Lo que significa que se contagiaron en la comunidad. Lea más aquí.

La dramática pérdida de remesas que pronostica Funides y que puede trastocar hasta las pensiones y la planilla del Estado

El país se encamina a una de las pérdidas de ingreso por remesas más grande desde comienzo de este siglo. Entre el 2000 y hasta el 2019, solo una vez los migrantes en el exterior enviaron menos dinero a sus familias en Nicaragua, pero esa vez la reducción fue de apenas 50 millones de dólares en el 2009, en plena recesión económica mundial, y las proyecciones actuales apuntan a que la caída esta vez puede llegar a ser seis veces mayor que en ese año. Lea más aquí.

¿Cómo ven los especialistas las medidas que los Ortega-Murillo ordenaron en las instituciones públicas ante el avance del Covid-19?

Pese a que algunas instituciones estatales han tomado algunas medidas de prevención ante la pandemia del coronavirus, que oficialmente ha dejado tres muertos en el país hasta hoy, estas no son suficientes, así los aseguran algunos especialistas consultados. Lea más aquí.

Seis hechos que contradicen la proclama de gobierno «cristiano y solidario» que hacen Daniel Ortega y Rosario Murillo

Desde que Daniel Ortega regresó al poder en 2007, fundó su nuevo mandato bajo la consigna de gobierno cristiano, socialista y solidario. Sin embargo, más de una vez ha demostrado una total carencia de compasión y/o humanidad frente a dramas sociales de emigrantes nacionales,extranjeros, hijos que perdieron a sus madres, madres que perdieron a sus hijos, solo por citar algunos ejemplos. Lea más aquí.

Familia nicaragüense llora la muerte de un matrimonio y su hijo por Covid-19 en Miami

Tres miembros de una familia originaria de Masaya murieron de coronavirus en Miami. Los familiares del matrimonio Mario Mayorga Túkler y Esperanza Tapia, se encuentran devastados al conocer que el hijo de ambos, Mario Mayorga Tapia, tampoco logró sobrevivir al Covid-19. Lea más aquí.