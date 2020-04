Fuentes extraoficiales confirman casos de Covid-19 en al menos seis hospitales privados

Ante el hermetismo de las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) sobre el Covid-19 en Nicaragua, fuentes extraoficiales han revelado que hay al menos 14 pacientes positivos y tres sospechosos en varios hospitales privados que aún no han sido anunciados por el Minsa.

LA PRENSA recibió información extraoficial de que, hasta este 28 de abril, hay 14 casos positivos más tres que aún están esperando resultados y que se encuentran en seis centros privados. Estos casos se sumarían a los 13 que han sido reportados oficialmente por el Minsa y de los cuales tres se encuentran hospitalizados, tres han muerto y el resto ha sido dado de alta.

Las autoridades de Salud, desde este lunes 27 de abril, se volvieron más herméticas con los detalles sobre el avance del coronavirus en el país y se han limitado a decir que solo hay tres casos activos y que los contactos en seguimiento son «toda persona que lo amerite».

Diversas fuentes han coincidido que en los próximos días Nicaragua entraría a la etapa más dura y donde la curva de contagios se eleva, por lo que han recomendado mantener las medidas de distanciamiento social que los ciudadanos se han auto-impuesto; sin embargo, es precisamente en estos últimos días en que el Minsa se ha vuelto más hermético con la información.

Aunque no se sabe la forma de contagio de los casos de los que se habla extraoficialmente, especialistas han coincidido en diversas ocasiones que en el país ya hay contagio comunitario, aunque el Minsa lo niegue. Este tipo de contagio se clasifica así cuando son personas que no han viajado a países con brotes y que tampoco han estado en contacto con un caso importado, es decir que se contagiaron en la comunidad.

De igual forma, diversas fuentes médicas han afirmado que los casos en Nicaragua son más que los reconocidos por el Minsa.

En una entrevista publicada en días anteriores, el infectólogo Carlos Quant señaló que ha conocido de situaciones en los hospitales que las personas llegan con un cuadro de neumonía grave, pero como no tienen el nexo epidemiológico, no les hacen la prueba para detectar si tiene Covid-19, por lo tanto, estos casos altamente sospechosos no se confirman si corresponde o no a contagios.

Datos ocultos

En un país como Nicaragua, donde el acceso a la información pública es casi inexistente, es difícil determinar el nivel real de afectación que ha dejado la pandemia del nuevo coronavirus. Las autoridades gubernamentales ni siquiera han dicho cuántas pruebas se han realizado desde que se detectó el primer caso, el 18 de marzo.

El gobierno tampoco decretó ninguna medida para frenar el contagio masivo, como lo han hecho la mayoría de países en la región. No mandó a cuarentena a quienes entraron de países donde el contagio es alto, no canceló las clases y ha continuado promoviendo actos multitudinarios donde no se mantiene el distanciamiento social de al menos dos metros.