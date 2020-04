«Las facturas de energía son la nueva forma de esclavizar». Diputado Maximino Rodríguez exige interpelar al director del INE

El legislador liberal Maximino Rodríguez, demandó a la junta directiva del Parlamento Nacional citar al director del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) José Antonio Castañeda Méndez, para que explique cuáles serán las medidas para reducir la tarifa de energía domiciliar en consecuenia con el desplome del precio del petróleo y sus derivados en el mercado internacional.

«Las facturas de energía de Disnorte y Dissur son la nueva forma de esclavizar a los nicaragüenses.(…) En esta grave crisis el ente regular brilla, pero por su ausencia», reclamó Rodríguez, diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en la Asamblea Nacional.

El reclamo tiene base en el clamor que hace los clientes domiciliares y los negocios, de los incrementos en la tarifa energética que no cesan en el país, a pesar de que en el mercado externo el petróleo y sus derivados sufren fuertes caídas debido a la escasa capacidad de almacenamiento y la caída de la demanda por la crisis del nuevo coronavirus Covid-19.

Lea Además: INE actualiza alza de tarifa eléctrica y cámaras empresariales reclaman rebaja. Un alivio depende de Ortega

Este martes 28 de abril la Asamblea retomó las sesiones plenarias luego de tres semanas de receso.

El mercado petrolero no da signos de recuperación al ir perdiendo un 25 por ciento el barril del petróleo West Texas, de Estados Unidos (que es referencia para Nicaragua) para entrega en junio. El precio era de 12 dólares el barril este martes.

El pasado 20 de abril fue una jornada inédita cuando el barril del crudo para entrega en mayo cerró en negativo, siendo la primera vez en la historia que los inversores pagaron para deshacerse de sus contratos.

Rodríguez argumentó la necesidad de que el director del INE, Castañeda, exponga en la Asamblea Nacional por qué con el contexto externo del crudo está en negativo, no se está sintiendo un alivio en la facturación de energía a los consumidores nicaragüenses, como sí está sucediendo en otros países como Honduras.

«Apelo a ustedes de la Junta Directiva (de la Asamblea Nacional) llamar al director del INE a fin de revisar los altos costos de la energía, de esos recibos que muchísima gente no puede pagar. Aunque no lo acepten, la crisis del coronavirus tiene su efecto en Nicaragua donde la mayoría de los nicaragüenses tienen trabajos informales pero ya no venden, porque la economía está dañada y eso hace que el consumo se reduzca y no están vendiendo», expuso Rodríguez, excandidato presidencial.

Seis cámaras miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) han demandado un alivio de entre 15 y 20 por ciento en la tarifa eléctrica, lo que permitiría que el precio de la misma se ubique al menos al mismo nivel de antes de 2018. Pero en el INE más bien aplicaron la semana pasada el nuevo pliego tarifario correspondiente a abril ajustado al alza, al incorporarle oficiosamente el deslizamiento de la moneda, equivalente a un 0.24 por ciento.

Se hacen los desentendidos y siguen avalando al régimen

Ninguno de los siete miembros de la directiva parlamentaria reaccionó a lo expuso en el plenario por el diputado del PLC. Incluso el presidente Gustavo Porras no se quedó hasta el final de la sesión, sino que se ausentó, por lo que la plenaria la concluyó la primera vicepresidenta, la orteguista Maritza Espinales. Porras está sancionado por Estados Unidos y Canadá por violaciones a los derechos humanos por su participación en la represión a las protestas sociales desde abril del 2018.

Los diputados reanudaron las sesiones haciendo coro la política de indiferencia ante la pandemia del Covid-19 del régimen orteguista. En el hemiciclo unos siete de 90 diputados usaban tapa bocas. No hay distanciamiento de más de metro y medio entre cada silla que ocupa cada legislador, tampoco hay disponible alcohol gel.

Puede interesarle: Diputados orteguistas minimizan pandemia. Sesionarán en Matagalpa para aprobar nueva orden para exaltar a Blanca Stella Aráuz

Incluso no respetaron el distanciamiento social cuando personal médico del Ministerio de Salud vacunó a la mayoría de los diputados orteguistas, quienes hicieron fila en espacios reducidos y sin protección para evitar un posible contagio del virus.