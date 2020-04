ESPN anuncia dos transmisiones más de boxeo en Nicaragua en medio de la proliferación de la pandemia

Un paciente muere en el Hospital Monte España por Covid-19, en Chinandega aíslan a varias personas dentro de un centro médico, se confirman de manera extraoficial casos al menos en seis hospitales del país, el Minsa anuncia otro fallecido… Cada vez la bomba de tiempo de la pandemia parece salirse de control. Sin embargo, la dictadura busca como vivir de las apariencias y en el deporte encontró una oportunidad. Nuevamente, la cadena deportiva más grande del continente (ESPN) anunció dos transmisiones de boxeo en vivo desde Managua. La primera está programada para el 23 de mayo, mientras la segunda el 30 de ese mismo mes.

Ahora se sumó Nica Boxing Promotion a las empresas que promueven boxeo en tiempos de crisis sanitaria. Esta empresa está representada en Nicaragua por Pablo Osuna, sin embargo el verdadero dueño es Williams Ramírez, quien vive en Miami, y curiosamente, tenía en el mes de marzo un evento boxístico en Miami, pero fue suspendido por el Covid-19, no obstante ahora pretenden sumarse a Rosendo Álvarez, quien dirigió el evento del 25 de abril en el Polideportivo Alexis Argüello con su promotora Búfalo Boxing y fue avalado y apoyado por la dictadura Ortega Murillo. En el combate estelar estará Roberto Arriza contra Danilo Solís, quien no pelea desde 2015 según Boxrec.

La velada del 30 de mayo estará a cargo de Búfalo Boxing y tendrá a Francisco Fonseca contra Eusebio Osejo, quien ha perdido en 10 de sus últimas 13 peleas. «Ambas veladas estarán apoyadas por el Gobierno así como ocurrió con la del 25 de abril en donde tenían desde la televisión hasta el control de las instalaciones», confirmó una fuente ligada al boxeo que decidió omitir su nombre.

Asimismo, el promotor Marcelo Sánchez, presidente de Pinolero Boxing, denunció que un concertador de peleas de Nica Boxing estuvo tratando de convencer a sus boxeadores para que regresaran al ring y no seguir con las políticas de su empresa, la cual es la suspensión de eventos. «Yo le dejé muy claro que nuestra posición es la misma a la realidad que vivimos y a la recomendaciones. En mayo es aún prematuro. Nadie va a participar en ninguna de esas dos carteleras de mis boxeadores. Nosotros seguiremos la línea de Golden Boy, la cual es volver pero en el mes de junio o julio y a puertas cerradas», señaló.

«Quiere engañar a la comunidad internacional»

El cronista deportivo Miguel Mendoza es claro al señalar el por qué la dictadura se interesa tanto en las transmisiones de ESPN. «El mensaje es para exportar que en el país se siguen todas las recomendaciones. Tan es así que se habla bien de ellos. Quedaron bien porque quienes vieron la transmisión a nivel internacional observaron que la gente se lavó las manos y se cumplieron algunas cosas. Otro ejemplo de ello es que colocan a Chocolate midiéndole la temperatura, dejando en evidencia el show que quieren vender. Si en realidad les interesara el bien de la gente y la no proliferación del virus tomarían ese tipo de medidas en el beisbol y el futbol, también dándoles equipos de protección a los doctores en los hospitales, pero no lo hacen porque eso no se transmite a nivel internacional. Quieren engañar a la comunidad internacional con esas veladas», explica.

Mendoza corroboró su planteamiento cuando conversó con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán: «Me dijo que vio la velada y que la organización le dejó una grata impresión y señaló que si el gobierno lo permite no se hace nada ilegal, además agregó que millones de personas vieron la transmisión por ser la única función», indicó. Finalmente Mendoza concluyó: «A ESPN Knockout le conviene porque es una plataforma que paga el espacio en la cadena, le salen baratos los eventos, no mueven a nadie de su equipo de transmisión, ellos no corren riesgo y todos están desde sus casas. Asimismo, tienen compromiso con sus patrocinadores y buscan como justificar esas pautas».