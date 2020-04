En todo el mundo ya se registran más de 3 millones de contagios y más de 200 mil fallecidos a causa del nuevo coronavirus (Covid-19). Estados Unidos es el principal foco de la pandemia y hasta este viernes registra casi 59 mil muertes por el Covid-19.

Este fue el minuto a minuto sobre los avances de la pandemia a nivel mundial este miércoles 29 de abril.

Europa registra más de 130 mil fallecidos por Covid-19. La pandemia del nuevo coronavirus ha matado a más de 130.000 personas en Europa, tres cuartas partes de las cuales en Italia, España, Francia y el Reino Unido, según un saldo establecido por la AFP a partir de fuentes oficiales este miércoles (29.04.2020).

Estados Unidos supera el millón de contagios y más de 58 mil muertes por coronavirus. La pandemia del nuevo coronavirus ha cobrado la vida de 58,368 personas y ha contagiado a 1,013,168 de ciudadanos, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

Airbus sufre pérdida neta de 418 millones de euros. El fabricante europeo de aviones Airbus registró una pérdida neta de 418 millones de euros (522 millones de dólares) en el primer trimestre de 2020, debido a los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus, anunció la empresa.

Puede interesarle: Ocho muertos deja motín en cárcel de Perú por temor al coronavirus

Alcalde de Nueva York ordenó dispersar funeral de rabino. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ordenó anoche la dispersión de un multitudinario funeral de un rabino jasídico en Brooklyn y reprochó a la comunidad ultraortodoxa no respetar las medidas de distanciamiento social.

El primer ministro de Guinea-Bisáu da positivo en coronavirus. El primer ministro de Guinea-Bisáu, Nuno Gomes Nabiam, y tres miembros de su gabinete se han infectado de coronavirus, informó el Gobierno.

Alemania prolonga recomendación de no viajar. El ministro de Relaciones Exteriores alemán anunció este miércoles la prolongación hasta mediados del mes de junio de la recomendación de no realizar viajes turísticos al extranjero, a causa de la pandemia del coronavirus. «Aún no hemos llegado a un punto en que podamos recomendar con seguridad, sin que plantee inquietudes, realizar viajes» al exterior, declaró el jefe de la diplomacia alemana, Heiko Maas, en una conferencia de prensa en Berlín.

Lea también: Coronavirus: cuáles son los nuevos síntomas que los CDC de EE.UU. agregaron a la lista para la covid-19

Unos 436 millones de empresas corren riesgo de cerrar, según la OIT. Más de 436 millones de empresas en el mundo afrontan un grave riesgo de interrumpir su actividad debido a la crisis generada por el COVID-19, advirtió este miércoles la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que insta a adoptar medidas urgentes para ayudar a estos negocios y sus empleados.

España: El uso de mascarillas es altamente recomendable pero no obligatorio. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, cree que el uso de mascarillas entre la población general es «muy deseable» y altamente recomendable, pero no es partidario de que se establezca como una obligación, puesto que hay colectivos que tienen dificultades para usarlas.