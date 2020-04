Los términos confusos que utiliza el Minsa para referirse a la situación del Covid-19 en Nicaragua

Desde que el gobierno de Daniel Ortega orientó al Ministerio de Salud (Minsa) presentar un reporte diario sobre la situación del Covid-19 en Nicaragua; el médico Carlos Sáenz, secretario general del Minsa, es el encargado de explicar con términos confusos a la población, la manera en cómo se contagiaron los pacientes, cuál es su estado de salud y qué pasa con los personas que cumplen el periodo de aislamiento.

Contacto con caso importado; contacto con otras nacionalidades; delicado pero estable; estable y atendido; en seguimiento responsable y cuidadoso o en cuido y monitoreo responsable y permanente. Los términos, en vez de mostrar el panorama que hay en Nicaragua tienden a confundir a la población, pues son desconocidos y el Minsa se limita a señalar las cifras. A esto se suma la desconfianza que tiene la población y los especialistas en el tema de que estos términos son empleados para ocultar la verdadera situación que enfrenta el país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó las maneras de contagio de nuevo coronavirus, de acuerdo a la manera en que se transmitió el virus en: caso importado, cuando una persona adquirió el virus en otro país; contacto estrecho, cuando el paciente se contagió por otra persona que viajó fuera del país y contrajo el virus; y por transmisión comunitaria, cuando ya no se logra identificar quién contagió a una persona.

En Nicaragua, el Minsa estaría empleando solo uno de los términos señalados anteriormente. Para referirse a una forma de contagio distinta a la de los casos importados y los contactos de casos importados (o contacto estrecho como señala la OMS); la autoridad sanitaria emplea el término contacto con otras nacionalidades, que para el epidemiólogo Rafael Amador tiende a interpretarse de varias maneras y a confundir a la población para no decir que hay contagio comunitario en el país.

Amador asegura que la manera en que puede ocurrir este contagio es que esa persona haya ingresado al país contagiado con el virus y realmente sea un caso importado; o se contagió por alguien que tiene el virus en el país, es decir transmisión comunitaria.

Nicaragua reporta hasta el momento 13 casos de manera oficial, y según el Minsa siete de ellos son casos importados, tres por contacto de casos importados y tres por contacto con otras nacionalidades. Sin embargo, especialistas refieren que en el país ya hay transmisión comunitaria pues hay casos positivos de Covid-19 donde el paciente no viajó fuera del país y no tuvo contacto con una personas infectada.

Seguimiento responsable y cuidadoso

Sobre los casos sospechosos no hay cifras, pues el Ministerio de Salud no utiliza este término y en cambio emplea el término seguimiento responsable y cuidadoso. Recientemente, el secretario general del Minsa aseguró a un medio oficialista que el término refiere a «las atenciones que se le brinda a las personas que ingresan al país. Estas personas que no tienen síntomas pasan a este seguimiento responsable y cuidadoso que significa que tienen que quedarse en su casa por tres semanas porque pueden presentar síntomas posteriormente». Como parte del proceso aseguró que realizan por llamadas telefónicas cada dos días y «eventualmente podemos hacer visitas».

Sobre las personas recuperadas y el resguardo domiciliar Sáenz aseguró que «son las personas que tenían su condición clínica y ya pasan a seguimiento, ya se recuperaron y prácticamente salieron negativo, no tienen síntomas y se encuentran bien de salud, lo pasamos a seguimiento para completar los 21 días desde su casa», agregó el funcionario. Agrega que se hace «una especie de pacto de caballero» entre el Minsa y el paciente sobre su estado de salud y que circula por la vía pública.

Sin embargo, las declaraciones de Sáenz son contradictorias pues el pasado 25 de abril en su informe diario el Minsa señaló: «El día de ayer teníamos 15 personas en seguimiento responsable y cuidadoso. De ellas, han cumplido el periodo reglamentario 5 personas, que hoy pasan a resguardo domiciliar. Quedan, por tanto, 10 personas, a las que se suman hoy 5 más, para un total, esta mañana, de 15 personas en cuido y monitoreo responsable y permanente».

Entonces por qué las personas que ingresaron al país y deben aislarse, tienen que pasar también por el resguardo domiciliar, o esto indicaría que la autoridad sanitaria mezcla a estas personas y a las personas que se recuperaron.

Contactos en seguimiento: toda persona que lo amerite

Desde este lunes 27 de abril, que el Minsa dio un cambio repentino en el informe diario al limitarse a decir cuántos casos positivos hay y agregó el nuevo término: Contactos en seguimiento: toda persona que lo amerite.

Este término deja en duda cuántas personas están siendo monitoreadas y cuántas han cumplido el período reglamentario; y provoca más incertidumbre en la población al desconocer cuál es la verdader situación.