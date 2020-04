¿Es la televisión educativa una alternativa ante una posible suspensión de clases? Esto dicen expertos

La urgencia de suspender las clases ante la pandemia en Nicaragua supone que las autoridades educativas del país tengan un plan b para que un millón 800 mil estudiantes pueden finalizar el ciclo escolar 2020, azotado por la pandemia de Covid-19.

Los especialistas apuestan por una estrategia con diversas salidas en los que la televisión educativa, junto a la radio, guías metodológicas puedan ser opciones ante la necesidad de cancelar las clases, decisión que hasta ahora el régimen se ha negado a cumplir, y con ello, evitar que los alumnos y maestros puedan contagiarse.

Este lunes la vicepresidenta y vocera, Rosario Murillo, reconoció que en el país no todos los estudiantes cuentan con una conexión a Internet, apenas el 20 por ciento la tiene, el gran 80 por ciento, no tiene posibilidades. Este dato lo brindó a propósito de la educación a distancia, en la cual Nicaragua ya ha incursionado y supone reducir la presencia física y apoyarse con guías de trabajo y reuniones con los docentes, lo que no significa, educación en línea. Ante este panorama, Murillo aseguró que los estudiantes si tienen acceso a la televisión educativa, por lo que van a potencializarlo este año, dijo.

“En el caso de Nicaragua, según lo que me decía el ministro Salvador Vanegas, el 80 por ciento de los estudiantes del sistema público no pueden acceder(a Internet), pero sí a la televisión educativa, que es lo que vamos a potenciar este año, en el nombre de Jesús”, expresó Murillo.

Lea además: Salones de clase en colegios públicos quedan vacíos por miedo al Covid-19

El especialista en temas educativos, Cefas Asensio Flórez, explica que las posibilidades socieconómicas de los estudiantes son diversas, por lo que no se puede encasillar en una sola estrategia de educación a distancia, e incluso, la misma televisión es una opción limitada porque hay que tomar en cuenta que para responder a la educación básica se necesita una diversificación de programas, que no es posible desarrollarlos ni siquiera de manera informativa, mucho menos, pedagógicamente.

“La pandemia nos está poniendo a replantearnos los sistemas educativos”, explica Flórez, por ende, se debe tener un abanico de posibilidades, que no solo se limite a la televisión, que bien puede ser una alternativa complementaria, pero también están las experiencias en la radio, la conexión a Internet, potencializar el uso de los teléfonos, y además, utilizar herramientas que el mismo Ministerio de Educación (Mined) ha creado en línea, explicó el especialista.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (Cepal), desde México a Chile, los gobiernos han tomado hasta siete acciones en materia educativa en medio de la pandemia. El ejemplo más cercano a Nicaragua, que no reporta ningún tipo de medida, es Costa Rica, que suspendió sus clases, pero además, garantizó instrumentos para desarrollar el aprendizaje a distancia.

El especialista explica que la educación a distancia es un desafío impostergable, que se debe hacer si o si. No obstante, aclaró que el tema de fondo en la educación a distancia no se basa en trasladar los programas educativos que se desarrollan formalmente en las aulas de clases, sino que es una transición, en la que los equipos técnicos del Mined, tomadores de decisiones pedagógicas deben enfocarse en las competencias que se requieren en cada nivel. Es decir, este es un momento para hablar de contenidos que fomenten el pensamiento creativo, crítico, la investigación, el aprender jugando, y aprovechar una serie de recursos que están disponibles en línea, dijo.

Lea también: Colegios privados consideran seguir con clases en línea ante preocupación de padres de familia por el Covid-19

Preparación es clave

Para el experto en educación Jorge Mendoza, el país no tiene las condiciones técnicas ni didácticas por parte de los docentes para desarrollar la educación en línea.

Explica que ante la necesidad de suspender las clases, la propuesta de televisión educativa, no es una idea descabellada, pero esta también se podría acompañar de la radio y guías metodológicas, dijo. Pero antes que esto suceda, es necesario capacitar a los docentes y a los mismos padres de familia para que ellos puedan dar seguimiento a los estudiantes. “La televisión en si misma no constituye un instrumento de aprendizaje (…)”, sostuvo.