¿Por qué el Minsa no envía a los pacientes Covid-19 a los 19 hospitales dispuestos para la emergencia sanitaria?

Si el Ministerio de Salud (Minsa) estuviera siguiendo estrictamente lo que establece el protocolo ante la pandemia del Covid-19, que ellos mismos diseñaron, los casos de Covid-19 confirmados en el hospital Monte España y en otros centros médicos privados, tendrían que haber sido atendidos en uno de los 19 hospitales dispuestos para la emergencia desde el inicio, pero eso no sucedió. Fuentes médicas confirmaron que la orientación es atenderlos en el centro médico a donde llegue el paciente.

LA PRENSA reveló que al menos siete casos confirmados de Covid-19 están en el hospital Monte España, que es un centro privado y también atiende a asegurados que cotizan al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Este centro no figura entre la lista de los 19 hospitales que el Minsa ha señalado para la emergencia. En el caso de Managua es el Hospital Alemán Nicaragüense, mientras que en Granada el Hospital Amistad Japón-Nicaragua, donde falleció la segunda víctima mortal de las cuatro personas que han muerto por Covid-19 , según el Minsa.

Las razones de esta decisión, según los médicos, puede relacionarse con el aumento de casos de Covid-19, que son parte de un subregistro, y del cual no hay un reconocimiento explícito por parte del Minsa, ya que han mantenido una política de ocultamiento de todo lo relacionado a la pandemia. El doctor José Luis Borgen, de la Unidad Médica Nicaragüense, con base a información de redes médicas, explicó que esta disposición está confirmada, y la hicieron porque empezó a haber mucha demanda en los hospitales. “La orientación que han dado es que sea hospital público o privado si tienen un caso sospechoso de Covid-19 o positivo, se atienda ahí”, expresó.

“Ahora ya es prácticamente una orientación que se ha dado, sin una documentación escrita, que se atiendan donde los capten”, aseguró Borgen. Este giro en el manejo hospitalario de los pacientes sospechosos o confirmados supone varios retos para el sistema de salud del país, entre estos, que si todos los centros cuentan con los espacios adecuados y equipados para el aislamiento, y la dependencia del Minsa, al seguir centralizando las pruebas para corroborar los casos de Covid-19.

Falta al protocolo

Según el protocolo del Minsa en todos los establecimientos se debe realizar triaje al ingreso de pacientes, esto se refiere a la clasificación según la urgencia médica que presentan las personas. Una vez que se identifica un caso sospechoso del nuevo coronavirus, el personal que hace el triague debe informar al director del centro médico, y este, deberá seguir la cadena de mando: director del Silais y posterior al Minsa.

El personal debe aislar a los pacientes, cumpliendo las medidas de protección personal. Deben facilitar al paciente casi de inmediato de una mascarilla e indicar el uso de la misma, realizar su historia clínica e indagar casos sospechosos y contactos, y se debe reportar al responsable de la ambulancia para el traslado.

“Todo paciente de unidad de salud referido como sospecho de infección respiratoria por Covid-19 debe ser llevado al hospital designado”, indica el protocolo. Lo que no ha sucedido en varios casos. De inmediato se debe tomar la muestra de hisopado nasofaríngeo para ser enviada para la confirmación diagnóstica.

En este punto hay un problema, puesto que el único que conoce los resultados de las pruebas para detectar el virus es el Minsa; primero, limita el criterio de los pacientes a quienes se les practica, y segundo, en varios de los casos no soportan el resultado con un documento.

Incluso, el reporte de LA PRENSA, indica que una fuente extraoficial, dijo que por órdenes del Minsa, los pacientes en el Monte España, mientras no se tuvieran los resultados de las pruebas se tendrían que tratar bajo el diagnóstico de «neumonía adquirida en la comunidad». Un término nuevo en la jerga que han empleado el Minsa ante la emergencia sanitaria.

El epidemiólogo Rafael Amador explicó que hay un problema de diagnóstico y que los medios que se disponen para disminuir este no se están utilizando de forma transparente porque, en primera instancia, no se le está haciendo la prueba a toda la gente que lo amerita, y segundo, a los que se los hacen hay una mayoría que les dicen que es indeterminado, lo cual deja muchas dudas que si se está haciendo correcta la técnica de recolección de la muestras, porque no solo es tener las pruebas, sino hacerlas bien para que los resultados sean confiables.

Realidad no concuerda con discurso del titular del INSS

A finales de marzo, Roberto López, el presidente sancionado del INSS aseguró en una entrevista en Canal 10, que si un afiliado se enfermaba de Covid-19 sería remitido a los hospitales del Minsa. Sin embargo, en la práctica los centros médicos provisionales han atendido a los pacientes sospechosos y confirmados con el virus.

En su momento López dijo que el Minsa había capacitado al personal de las clínicas provisionales, y eso había permitido que enviaran casos sospechosos al Minsa para hacer las pruebas donde se han realizado las muestras necesarias para identificar si hay presencia del Covid-19 en estos pacientes.

Este medio informó en esa ocasión que distintos especialistas advirtieron que las previsionales se mirarían presionadas financieramente si estas asumían la responsabilidad de atender a estos tipos de enfermos, porque el INSS no les pagaría más de lo que ya les aporta en la compra de servicios médicos, porque la entidad no tiene dinero para hacer frente a esta pandemia.