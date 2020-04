¿Qué gana ESPN con transmitir boxeo en Nicaragua?

Y de forma sorpresiva la cadena de deportivas ESPN había anunciado la transmisión de una cartelera de boxeo en Nicaragua a cargo de Rosendo Álvarez y apoyado abiertamente por la dictadura Ortega-Murillo. «Toda la industria del boxeo tiene puesto los ojos en esta cartelera para bien o para mal», señaló días atrás Fernando Barbosa de ESPN Knockout al periodista Jorge Ebro. La ecuación le funcionó a ESPN y a la dictadura del país, la cual volverá a transmitir pugilismo el 23 y 30 de mayo en Nicaragua para la misma cadena, a pesar de las consecuencias que podría ocasionar por la pandemia del Covid-19.

El periodista de boxeo Bernardo Pilatti, extrabajador de ESPN, cuestionó abiertamente en su canal de YouTube la asociación ESPN y familia Ortega-Murillo. » Fue un arreglo que implica que el principal canal de la familia Ortega-Murillo se encarga de toda la transmisión y la cadena ESPN se encarga de distribuir ese desatino para todas las Américas. Caemos en una constatación de un mundo paralelo donde es imposible prever que puede suceder», señaló Pilatti.

Asimismo se refirió a las políticas de la cadena televisiva. «ESPN tiene una política donde la intensión pública es no mezclarse en política y esto no lo estoy inventando. Su presidente James Pitaro lo divulgó públicamente y el propio Washington Post sigue y documenta todos los dolores de cabezas, que pese a ellos la política le ha causado a esta empresa propiedad de Disney, especialmente por las críticas y encontronazos con el presidente Trump», explica.

Te puede interesar: ESPN anuncia dos transmisiones más de boxeo en Nicaragua en medio de la proliferación de la pandemia

Y haciendo referencia directamente a Nicaragua, el periodista especialista de boxeo desmenuza: «Un titular del diario El País se informa que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aprobó un paquete de medidas por corrupción y lavado de dinero con varias empresas controladas por la familia Ortega- Murillo, los mismos que aprobaron, patrocinaron, gestionaron y realizaron la producción televisiva del evento en el canal oficial del régimen y son los mismo que ESPN negoció para distribuir la imagen. Y no sabemos si uno de los sancionados estuvo metiendo la cuchara, pero el chiste se cuenta solo».

Pero ¿qué gana ESPN? Según Pilatti el punto no pasa por ESPN, «ocurre qué hay dos factores. El primero es que creo que la compañía ha dejado en manos de ESPN Knockout el manejo de carteleras fuera de USA y México. Entonces el criterio inicial es de empresarios independientes que trabajan con ESPN. La tendencia es lograr la tercerización de la cadena en español. Ya se ha reducido al mínimo y con esta pandemia y los problemas económicos que va a generar no me asombra nada de estos disparates».

Para Miguel Mendoza, comentarista en Doble Play, «ESPN obtiene un contenido más barato, la compañía como tal no toma ningún riesgo en mandar a su equipo de transmisión y como tienen el compromiso con patrocinadores tiene que justificar el dinero recibido. Aquí no se ven los anuncios, pero en otros países sí», indicó.