El boxeador que perdió a su papá y abuela por el Covid-19

El británico Anthony Yarde ya sabe lo que es estar en el infierno, sufrir un castigo en vida o cargar con un peso sobre sus hombros. Perdió a su papá y luego a su abuela por el Covid-19 y admitió sentirse «un poco culpable». Al pugilista le ocurrió lo mismo que a cientos de personas alrededor del mundo: dudan sobre la pandemia, salen de sus casas y luego llegan los lamentos cuando el apocalipsis toca su puerta. «No se asimila completamente cuán real es o puede ser. En este momento la gente todavía no escucha. Veo gente en parques, reuniéndose, jugando al fútbol. Mi mensaje para ellos es no está bien que quieran estar con amigos porque están aburridos. Luego se van a casa y no saben que podrían haberle llevado a sus padres», señaló.

Yarde a sus 28 años tiene un gran futuro en el boxeo profesional. Solamente tiene una derrota en su carrera peleando por el título mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) contra el ruso Sergey Kovalev. Fue noqueado en agosto del año pasado en una velada realizada en Rusia. El peleador se levantó de esa primera derrota pero ahora lidia con un dolor profundo a lo interno de su ser. «Con mi papá pasó poco tiempo entre que se enfermó y falleció. Primero se enfermó y se empeoró muy rápidamente, en cuestión de días. Lo indujeron a un coma porque no podía respirar y falleció en coma. Mi abuela no empeoró tan rápido», relató.

«Solo quédate en casa o mantente separado. Podría afectar a sus padres o un pariente y de repente tienes una tragedia en la familia. La gente necesita tomar mejores decisiones. Es en serio. He visto lo que esto hace, y qué tan rápido pueden cambiar las vidas, las personas ya deberían estar aprendiendo. Dejar de ser infantil. Usar mejor su tiempo. Leer un libro o hacer un ejercicio de entrenamiento en YouTube. Ir a pasar el rato con amigos, me parece muy egoísta», concluyó el pugilista.