La Comisión de Árbitros de la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut) asignó a Odanel Vélez como cuatro árbitro este jueves en el partido de ida del repechaje entre el Deportivo Masaya de Segunda División y el Municipal Jalapa de Liga Primera. El colegiado diriambino llevaba suspendido más de tres meses porque tener una acusación penal por agresión en contra del periodista Douglas Pérez.

José María Bermúdez, secretario general de la Fenifut, explicó que Vélez presentó una constancia de parte de los juzgados, que señala que su caso se archivó porque no cumplieron los cinco días ordenados para corregir la acusación y no se había hecho. “Nosotros nos habíamos tomado la decisión reservar los nombramientos de él porque tenía una causa penal por un pleito en la calle, pero presentó ese documento”.

Douglas Pérez explicó que la causa sobre Vélez no ha terminado porque la juez desestimó el caso (agresión) y el archivo definitivo de la acusación de la policía por agresión. Además ordenó a la Policía terminar los actos investigativos, se han las conclusiones del caso y pase las deligencias al ministerio público para que ejerza la acción penal correspondiente.

“La acusación la presentaron por agresión y no por lesiones, y solo lo mencionaron a él (Vélez) y no a la otra persona que también me agredió. La juez verificó que el informe del forense señala que hubo lesiones, que es algo más grave, y no iba juzgar dos personas por separado por el mismo delito. Por eso mandó a la Policía a reestructurar la acusación”, indicó.

En derecho se castiga el delito más grave y las lesiones pueden conllevar cárcel, mientras las agresiones son sanciones administrativas. “Voy a buscar justicia por qué él y su cómplice llegaron a mí con la intención de hacerme daño”, señaló Pérez, quien no sabe cuándo estará lista la nueva acusación.

Pérez criticó el hecho la federación asignara a Vélez a un partido sin averiguar bien si el caso estaba cerrado o iba otra acusación. “Él presentó una constancia que dice que la causa penal no está siendo perseguida entonces no vimos razones por qué no asignarlo a un juego. Ahora si le levantan un nuevo caso o acusación y nos la manda entonces volveríamos a suspenderlo”.

El resultado

El Deportivo Masaya sueña con Liga Primera. En casa demostraron tener una ambición mayor al Municipal Jalapa al imponerse 2-1 con un jugador menos. Los jalapeños parecieron rumbo al éxito al marcar a los cinco minutos. El brasileño Gabriel de Oliveira cazó un balón en el área en un tiro de esquina dándole tranquilidad a los visitantes.

Los locales nunca dieron el duelo por pérdido. Jugaron con atrevimiento y fueron controlando a los jugadores más habilidoso del Jalapa, que se vieron afectados por el clima. El encuentro pareció irreversible con la expulsión de Felipe Herrera (62), quien lesionó a Edry Centeno al intentar frenarlo en un contra golpe.

El Deportivo Masaya se creció en la adversidad y Jalapa se quedó reacción. Un mal rechace defensivo le permitió a Ronald Rocha (72) descontar y Jonathan Gutiérrez (89) se convirtió en héroe. Cuando las piernas pesas por el desgaste, se inventó una jugada individual quitándose a dos defensores para remontar. El Jalapa se está obligado a ganar por diferencia de dos goles para quedarse en Liga Primera.