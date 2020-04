Muere Irrfan Khan, actor de «Slumdog Millionaire» y «La vida de Pi»

El actor de Bollywood Irrfan Khan, reconocido internacionalmente por sus papeles en las películas «La vida de Pi», Slumdog Millionaire y Jurassic World, murió a los 53 años, según anunciaron sus representantes este miércoles.

Khan carecía del look de un galán romántico tradicional de Bollywood, pero sus interpretaciones sutiles y discretas llevaron a que muchos lo consideraran como uno de los actores más talentosos de India y como una de sus exportaciones más exitosas a Hollywood.

Era tan respetado, que una vez el director estadounidense Wes Anderson escribió un papel especial en The Darjeeling Limited, de 2007, solo para poder trabajar con él.

En 2018, el actor reveló que tenía un tumor neuroendocrino, un cáncer raro que afecta a las células que liberan hormonas en la sangre, y se sometió a un tratamiento en un hospital de Londres.

Desde el martes, Khan había estado en cuidados intensivos en un hospital de Bombay, India, a causa de una infección de colon.

Ante la noticia de su fallecimiento, estrellas de Bollywood y políticos de su país le rindieron homenaje en redes sociales.

El primer ministro indio, Narendra Modi, se refirió a su muerte como «una pérdida para el mundo del cine y el teatro».

«Será recordado por sus actuaciones versátiles en diferentes medios. Mis pensamientos están con su familia, amigos y admiradores. Que su alma descanse en paz», tuiteó.

Khan pasó sin problemas de Bollywood al teatro, al cine de autor y al cine de acción de Hollywood.

Casi había dejado de actuar a los 30 años, después de una década poco gratificante como intérprete de telenovelas.

Hasta que cosechó el éxito internacional con su actuación en la película británico-india The Warrior (2002), del director Asif Kapadia, y que ganó un Bafta.

En 2008, se asoció con el director británico Danny Boyle para Slumdog Millionaire, película que ganó ocho premios Oscar, incluidos el de Mejor Película y Mejor Director.

Khan interpretó al inspector de policía que golpea al personaje de Dev Patel, Jamal, creyendo que es un tramposo. Boyle describió su actuación como «hermosa de ver».

Para ese momento, Khan ya había llegado al punto en el que podía ser selectivo con los papeles que asumía.

«Trato de hacer películas que dejen un impacto más prolongado, que te hablen y que vuelvan a ti una vez que las hayas visto. Prefiero películas con las que se tenga una relación más larga», dijo a un entrevistador.

En 2012, interpretó al personaje de Piscine adulto en «La vida de Pi«, ganadora de cuatro premios Oscar, incluido el de Mejor Director.

La película del director taiwanés Ang Lee fue una adaptación de la novela del mismo nombre, ganadora del Premio Booker en 2002.

En la historia, un niño naufragado se ve obligado a compartir un bote salvavidas con una cebra, un orangután y un feroz tigre de Bengala.

Khan también actuó en el éxito de taquilla Jurassic World, del director Colin Trevorrow. Interpretó a Simon Masrani, el desdichado multimillonario dueño del parque de dinosaurios.

Dos meses después de que Khan hiciera público su diagnóstico, escribió una carta sobre su experiencia con el tratamiento del cáncer, reflexionando sobre la «intensidad» de su dolor y la «incertidumbre» de la vida.

Recibió una gran cantidad de apoyo de sus fanáticos en todo el mundo.

«El fallecimiento prematuro de Irrfan Khan es la mayor pérdida para el cine indio desde la muerte de Smita Patil, una de las actrices más prometedoras del país, en 1986″, dice Soutik Biswas, corresponsal de la BBC en India.

«Fue un actor proteico, que sobresalió en una amplia gama de roles y abarcó diversos géneros en el cine comercial y artístico», comenta Biswas.

Irrfan Khan’s demise is a loss to the world of cinema and theatre. He will be remembered for his versatile performances across different mediums. My thoughts are with his family, friends and admirers. May his soul rest in peace.

— Narendra Modi (@narendramodi) April 29, 2020