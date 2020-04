¿Muertes súbitas en Nicaragua pueden estar relacionadas al Covid-19? Esto dice la directora del Hospital de Massachusetts

En las últimas semanas se han reportado varios casos de personas que se desploman en la vía pública y mueren, lo que continúa generando temor en la población ya que se desconoce la verdadera situación del país respecto al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) por la falta de información que da del gobierno de Daniel Ortega.

Ante estos casos de muertes súbitas, la doctora de origen nicaragüense, Marcela del Carmen Amaya, quien es directora del Hospital General de Massachusets, en Boston, asegura que los pobladores podrían haberse contagiado con el Covid-19 y desconocer que tenían la enfermedad. A esto se sumaría que podrían tener otros factores de riesgo como la edad o enfermedades diagnosticadas y no diagnosticadas. “Cualquier tipo de condición que te altera la habilidad del cuerpo, de las defensas naturales, te pone en un cuadro de más riesgo y te hace más vulnerable”, sostiene.

Del Carmen Amaya, quien también es profesora de Medicina en la Universidad de Harvard, cita estudios que se han realizado en China, Nueva York y Boston y que muestran que los pacientes que desarrollan una condición grave por la enfermedad del Covid-19 pueden sufrir una embolia pulmonar (un bloqueo en una arteria pulmonar) y esta podría ser una de las explicaciones por las cuales la gente se desploma y se muere.

Lea además: La jinotepina que dirige el Hospital de Massachusetts

Además sostiene que las personas podrían desarrollar un cuadro clínico de sepsis (una respuesta inmunitaria a una infección), un fracaso cardiopulmonar o cardiogénico o un síndrome de falla multiorgánica. “Estos son pacientes que se encuentran ubicados en el espectro de la enfermedad en la parte ya moderada o severa y que no han tenido atención clínica a tiempo, obviamente pueden manifestar estas consecuencias de la enfermedad y desplomarse y morir en la calle”, refiere.

La doctora explica que en países como Nicaragua, donde hay falta de acceso a medicina preventiva, una tasa alta de enfermedades que no han sido diagnosticadas en los pobladores, pacientes que no han tenido un manejo adecuado médico o que hayan tenido problemas de enfermedades cardíacas o respiratorias y que no se han atendido a tiempo antes de la enfermedad de Covid-19 están predispuestos a sufrir un curso más violento de la enfermedad, sumado a que desconoce que tiene el virus.

“Si tienes condiciones previas y te da la enfermedad, sos una persona de más riesgo. Nosotros aquí (en el Hospital de Massachusetts), basándonos en la enfermedad del paciente después de los 60 años y con cualquier otra enfermedad crónica, sabemos que esos pacientes tienen que atenderse con más cuidado y llevar un mejor seguimiento porque tienen una tasa más alta de mortalidad”, enfatiza.

Puede interesarle: Coronavirus en Costa Rica: cuál es la efectiva fórmula en el país de América Latina donde mueren menos pacientes de covid-19

En Nicaragua, de manera oficial se han reportado 14 casos positivos de Covid-19, de los cuales cuatro han muerto, sin embargo fuentes extraoficiales han reportado la muerte de dos personas más. Esto ha llevado a los especialistas a desconfiar de las cifras que proporciona el Ministerio de Salud (Minsa) y sostener que en el país ya hay transmisión comunitaria, aunque el Minsa lo niegue, y que la situación es más grave de lo que reconoce el gobierno.

Las otras complicaciones del Covid-19

La doctora del Carmen hace énfasis en que el Covid-19 es un virus que afecta las vías respiratorias y que de los pacientes que están hospitalizados por este padecimiento, entre un 5 y un 20 por ciento desarrollan una enfermedad crítica.

Recientes estudios, según explica, indican que los pacientes hospitalizados con Covid-19 pueden presentar problemas de coagulación. “Lo que se sabe en términos de la patofisiología, es que hay tres mecanismos que están en juego que hacen que estos pacientes desarrollan un cuadro de hipercoagulabilidad (una condición que puede provocar que el cuerpo produzca de forma excesiva coágulos de sangre), entre ellos, hay evidencia de que hay daño a lo que se llama células endoteliales de los tejidos vasculares porque se piensa de que hay una invasión directa del virus a las células endoteliales de los vasos sanguíneos, eso llega a dañar estas células y al haber daño, se crea un cuadro de hipercoagulabilidad”, señala.

Lea también: ¿Qué tan efectivas son las cabinas sanitizantes contra el Covid-19? Fuimos a una y esto es lo que hacen

El segundo mecanismo detalla la doctora es que los pacientes están inmovilizados en un hospital y pueden presentar un mayor riesgo de presentar hipercoagulabilidad. El tercer mecanismo es que hay una alteración en la función de la coagulación de la sangre. “Se disparan incluyendo el Factor VIII, fibrinógeno y el D-dímero, que regulan la coagulación”, explica.

Del Carmen Amaya agrega que de acuerdo a los estudios disponibles en China y ciertos estudios hechos en Nueva York, de un 25 a 40 por ciento de los pacientes que están ingresados en una sala de Cuidados Intensivos por enfermedad de Covi-19 pueden desarrollar una trombosis y casi siempre está se manifiesta como una embolia pulmonar. “También se sabe que existe la posibilidad de que puede haber trombosis en pacientes que están ingresado al hospital, pero no están en una sala de Cuidados Intensivos. La tasa es más baja, del 4 al 10 por ciento”, explica.

Para contrarrestar esta complicación, del Carmen Amaya asegura que en el Hospital General de Massachuset a los pacientes que ingresan con Covid-19 se les está aplicando un anticoagulante inyectado profiláctico; tanto a pacientes que ingresan a medicina general y a las embarazadas y los que están ingresados en cuidados intensivos para reducir el riesgo.

Puede interesarle: Nicaragua, uno de los cuatro países a nivel mundial que mantienen abiertas las escuelas pese al coronavirus

Arritmias cardíacas

Otro de los hallazgos, según del Carmen Amaya, es que en pacientes que tienen otras enfermedades también tienen riesgo de presentar cardiomiopatías y arritmias cardíacas. Indica que el porcentaje de pacientes que puede desarrollar arritmias es probablemente del 7 al 10 por ciento.

“Empezamos a descubrir que los pacientes que tienen hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares son más propensos a necesitar ventilación médica y tener una estadía más prolongada en cuidados intensivos… En el hospital nuestro lo que estamos viendo es que en ventilación médica requieren ese apoyo de 14 a 21 días y eso implica no solo la ventilación mécanica, sino también otras intervenciones invasiva», explica.

Lea además: Escasez de mascarillas y guantes en Nicaragua es por trabas del Ministerio de Salud y Aduanas

Los nuevos síntomas del Covid-19

Sobre los síntomas del Covid-19, Amaya dice que la mayoría de los pacientes van a presentar síntomas de una enfermedad respiratoria que son: fiebre, tos, dolor en el pecho y dificultad al respirar.

Pero a estos, recientemente se han agregado otros síntomas. La doctora explica que un paciente positivo con Covid-19 puede presentar: fatiga, pérdida del sentido del olfato y hay pacientes que tener síntomas gastrointestinales, ya sea náusea, vómitos, dolor abdominal o a veces diarrea.