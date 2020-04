Unidad Médica advierte de más contagios entre personal médico y el peligro de que el Minsa se niegue a reconocerlo

La Unidad Médica Nicaragüense exige al Gobierno que se registre, monitoree y evalúe los contagios por Covid-19 en el personal de salud, tomando en consideración que se conoce de al menos 20 casos, aunque estos no han sido reportados de forma oficial por el Ministerio de Salud (Minsa), que desde el 18 de marzo contabiliza 13 contagios, de estos, cuatro fallecidos.

«Registrar, monitorear y evaluar, los casos de infección por Covid-19 en el personal de salud, del cual se sabe que hay al menos 20 casos no reportados a la fecha», expone la Unidad en el comunicado número cuatro, en el que además exigen que se respete el derecho de los trabajadores de salud a estar protegidos en el ejericio de sus funciones de asistencia sanitaria en los sectores públicos como privados.

En medio de la pandemia por Covid-19 se han conocido del despido de médicos, y de la renuncia de otros por la forma en la que el gobierno ha enfrentado la pandemia, incluyendo el no garantizar los medios adecuados de protección para los sanitarios, que están en primera línea de atención a los casos. Muchos médicos han salido a denunciar que no cuentan con los equipos, además de confirmar varios de los casos Covid-19 que no están en los registros oficiales.

La Unidad señala que se debe reconocer el derecho de los médicos y sus familias a la protección de su vida, y tomar las decisiones que se deriven del cumplimiento de ese derecho. Es decir, que se respete si un médico participa o no en la atención directa de casos sospechosos o confirmados de Covid-19, si no cuenta con las medidas de protección personal necesarias.

Lea además: Funides proyecta entre 59,300 y 123,400 nuevos desempleados por impacto del Covid-19

Represalias contra médicos

Ante la renuencia del Minsa de exponer de forma científica el avance de la pandemia en el país, hecho que ha quedado evidenciado desde el uso de términos que han implementado para clasificar los casos sospechosos, el nexo epidemiológico, entre otros, médicos independientes se han dado a la tarea de explicar en qué consiste el virus, la gravedad de la situación, y cuáles son las medidas pertinentes.

Por eso se debe proteger a los trabajadores de la salud ante el despido, acciones, amenazas cubiertas o encubiertas, por emitir opiniones científicas basadas en evidencia, hacer recomendaciones de protección a la población o compartir información sobre la existencia de casos clínicos compatibles, indica la Unidad.

También se debe condenar la criminalización y hostigamiento de parte de grupos afines al gobierno por el accionar de la sociedad civil y sus organizaciones, incluyendo a la UMN, al ejercer su derecho de participar en los asuntos públicos, denunciar anomalías y exigir respuestas ante la pandemia.

El régimen orteguista ha iniciado a tomarse en serio la pandemia y hasta ahora ha implementado medidas de distanciamiento social y desinfección de medios de transporte, acciones que organizaciones médicas y especialistas lo había aconsejado desde mucho antes, para evitar que la curva de contagio no tuviera un impacto tan grande; sin embargo, se espera un brote fuerte en las próximas semanas, y algunas de estas señales son, precisamente, los casos de Covid-19, que se han conocido de forma extraoficial.