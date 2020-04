Honor al personal sanitario

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el concepto de personal sanitario como “todas las personas que llevan a cabo tareas que tienen como principal finalidad promover la salud” (Informe sobre la salud en el mundo 2006). Debemos entender que esta definición abarca médicos, enfermeras, personal de laboratorio, rayos equis, afanadoras y todos y aquellos hombres y mujeres que laboran en un hospital haciendo posible su funcionamiento.

A los miembros del personal sanitario se les ha tratado como héroes por salvar vidas sin contar con el medicamento prescrito, todavía no descubierto, pero en México y Argentina les han agredido físicamente y expulsado de los edificios de habitación. Incluso llegaron a pintar sus vehículos con frases de odio, porque los consideran transmisores del virus.

En esta pandemia del Covid-19 que nos agarró por sorpresa y llenó de estupor al mundo, solo quedaba la esperanza de acudir a los hospitales, como fue el caso en Europa y Estados Unidos, para que los sanitarios se hicieran cargo de los enfermos a como pudieran, aún a costa de contagiarse como sucedió a muchos médicos, enfermeras y resto de personal sanitario que murieron sin que sus familias se despidieran de ellos. Eso es sacrificio por el prójimo.

También han sido héroes los sacerdotes que socorrieron a los que no tuvieron atención médica, contagiándose también ellos y posteriormente murieron. Cabe mencionar a aquel sacerdote que renunció al respirador para que se lo instalaran a una persona joven, en un gesto de máximo sacrificio de un ser humano. Y en cada familia existen héroes al quedarse en casa.

Ningún hospital del mundo estaba preparado para algo parecido, la diferencia existe en los recursos que los gobiernos destinan para la salud.

En Nicaragua se dice la falacia de que la salud es gratuita, como si fuera una dádiva personal del que gobierna y no de los impuestos de cada nicaragüense. Los hospitales de Nicaragua no están preparados para enfrentar una pandemia como atacó a España, Italia o Estados Unidos, que no pudieron con la demanda de casos y los sistemas de salud colapsaron. Si eso pasó en países desarrollados, ¿qué hace pensar que Nicaragua es el mejor sistema preparado?

Los delegados de la dictadura manifestaron que en Nicaragua una prueba de Covid-19 cuesta tres mil dólares. Posteriormente el ministro del INSS dijo que los asegurados y pensionados sospechosos del Covid-19 serían atendidos por el Minsa, si el INSS paga por cada asegurado o pensionado tres mil dólares. ¿A dónde irá a parar ese dinero?

Los dictadores no dan la cara por ser ancianos propensos a contagiarse, además de las enfermedades crónicas que padecen. Por las buenas deberían salir.

El autor es comentarista político.