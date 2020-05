Fiscales en EE.UU. acusan a exjefe de policía de Honduras de narcotráfico

Fiscales federales estadounidenses presentaron el jueves cargos contra el exjefe de la Policía Nacional de Honduras por traficar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos en nombre del presidente, Juan Orlando Hernández y su hermano, Tony, condenado por narcotráfico el año pasado.

Juan Carlos Bonilla, también conocido como ‘El Tigre’ es acusado por los fiscales de haber supervisado el envío de varias toneladas de cocaína hacia EE.UU., utilizar armas de fuego y participar en “violencia extrema, incluyendo el asesinato de un traficante rival”, de acuerdo con la acusación.

Todo esto lo hizo, presuntamente, “en nombre del excongresista hondureño convicto, Tony Hernández y su hermano, el presidente (de Honduras)”, escribió el fiscal Geoffrey Berman en un comunicado.

En horas de la tarde la Casa presidencial de Honduras refutó las acusaciones contra el presidente Hernández, en una serie de mensajes en Twitter.

“En las acusaciones penales contra el ex jefe de la Policía Nacional, las referencias al Presidente de Honduras son 100% falsas”, señaló la entidad.

El organismo de gobierno hondureño argumentó que así “lo demuestran los hechos en el registro público, que muestran una vez más que las acusaciones provenientes de narcotraficantes confesos no son creíbles”.

1/11 In criminal accusation against former head of the National Police, the references to the President of Honduras are 100% false as is demonstrated by facts on the public record showing once again that the allegations originating from confessed drug traffickers aren’t credible. pic.twitter.com/2Zw6LXf49F

— Casa Presidencial (@Presidencia_HN) May 1, 2020