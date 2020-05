Medidas tomadas en Centroamérica ante el Covid-19 afecta comercio terrestre

Más de 1,600 camiones de carga pesada, que trasladan mercadería de Nicaragua hacia otros países de Centromérica se encuentran varados en Peñas Blancas frontera entre Nicaragua y Costa Rica, desde este lunes 27 de abril. La razón es que el país vecino ordenó 72 horas para ingresar y salir de su territorio a los conductores extranjeros, ante la pandemia del Covid-19, de lo contrario impone multas de 500 dólares, lo que ha provocado que los transportistas no quieran entrar al vecino país.

«Tres días es demasiado poco, la descarga de mercadería no depende del transportistas sino del importador, almacén, depósito, zona libre o recinto de destino; así como también la operación de exportaciones para cargar mercancías se depende de las bodegas de embarque, que aunque se cargue muchas veces hay que esperar la entrega de documentos y en estos momentos los operadores de comercio privado no están operando en horario regular y no podemos arriesgarnos a que nos multen», expresó Marvin Altamirano, presidente de la Asociación de Transportistas de Nicaragua.

La fila de camiones cubre aproximadamente 30 kilómetros de carretera, según afectados. A la multa se suma el cobro de impuesto del camión que se quedé más de los tres días permitidos. Este va desde 1,500 a 6,000 dólares según el año del camión, explicó Altamirano.

Las restricciones están en todos los países centromericanos por la pandemia, pero las más duras son las de Costa Rica. El problema fue expuesto mediante carta por la Federación Centroamericana de Transporte ante la Presidencia Protempore del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana.

En Nicaragua los transportistas informaron al Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía y a Aduana.

También hubo una reunión virtual de Ministros de economía de todos los países centromericanos, donde la Federación de Transportistas propone que haya un trato igualitario en todos los países y proponen al menos 10 días para realizar sus trabajo dentro de cada país, pero aún no hay resolución.

Discriminación

Para los transportistas nicaragüenses, Costa Rica trata con discriminación a Nicaragua porque también les exige visado por cada camión que cuesta 35 dólares. «Es un obstáculo al comercio, al libre tráfico de mercancía, viola tratados centroamericanos que dicen que el trato debe ser como a sus nacionales. Nicaragua les da 30 días de estadía en el país y no les exigen visa», dijo el transportista.

En la carta del 29 de abril, la Federación de Transportistas Centroamericanos exponen que las medidas ante el Covid-19 afectan las operaciones del transporte de carga en el comercio intrarregional.

En Panamá se impuso de estadía migratoria con un plazo de hasta 72 horas desde su ingreso a su territorio a todos los transportistas centroamericanos, aunque en algunos casos se permite un tiempo adicional prudencial.

En El Salvador se impuso de estadía migratoria un plazo de 72 horas desde su ingreso a su territorio a los transportistas panameños y costarricenses.

En Honduras se impuso de estadía un plazo de 72 horas a todos los transportistas centroamericanos que ingresan a su territorio, no lleva control migratorio, y en la práctica no se han visto afectadas las operaciones y se opera con normalidad.

En Guatemala se impuso que luego de descargar las mercancías, la salida inmediata del territorio de los transportistas centroamericanos que ingresan a su territorio, pero dicha situación no lleva control migratorio y como la descarga puede tardar muchos días, en la práctica el conductor centroamericano puede estar el tiempo necesario, además que la autoridad no controla la salida inmediata, por Jo cual no se han visto afectadas las operaciones y se opera con normalidad.

En Nicaragua no han limitado la estadía de los conductores centroamericanos, sin embargo, ante las limitaciones de los otros países, el gremio del transporte teme que se tomen medidas recíprocas que afectarían las operaciones del comercio regional, más con la reciente disposición del gobierno costarricense.

En Costa Rica recientemente se emitió la circular AJ-0755-04-2020-JM de la Dirección General de Migración y Extranjería de ese país, con la cual limita la estadía de los conductores de transporte con 72 horas de permanencia en territorio tico, contado a partir de la aprobación del DUA (Documento Único Administrativo) desde el puesto fronterizo de entrada a Costa Rica, disposición que aplica para todos los transportistas centroamericanos, incumplir el plazo cual conlleva sanciones pecuniarias.

«Es comprensible que ante la emergencia de salud, las autoridades enfoquen sus medidas como seguridad cuarentenarias por el alto nivel de contagio que representa el Covid-19, sin embargo, en todos los países la

actividad del transporte de mercancías es de vital importancia para mantener el abasto de productos

básicos para la población, inclusive para el traslado de productos en general para minimizar el daño

económico a los países, ya que aparte de abastecer a las sociedades cada Estado percibe impuestos y otros

derechos en los procesos de importación y exportación de mercancías», expone la Federación en la carta enviada a las autoridades Pro Tempore del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana.

Las limitaciones de El Salvador, Panamá y Costa Rica son las que más preocupan a transportistas porque puede desestabilizar el proceso de comercialización y abasto de productos en la región.