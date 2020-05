Estos son los daños que dejó un sismo de 5,5 de magnitud en Puerto Rico este sábado

Este sábado la isla de Puerto Rico sufrió un sismo de magnitud 5,5 que dejó baños materiales, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El epicentro estuvo ubicado a 11,9 kilómetros al sur-sureste de Tallaboa y a 14,2 kilómetros al nornordeste de Ponce, Puerto Rico, y el foco sísmico estuvo fue localizado a 4,3 kilómetros de profundidad.

Hasta el momento se han registrado también dos réplicas en la misma área: uno de 4,8 a las 7:19 a.m. y otro de 4,5 a las 7:32 a.m.

Entre los daños más significativos en el casco histórico de Ponce está el del Museo de la Masacre de Ponce: varios bloques se desprendieron del tejado y cayeron a la calle, según reporta Telemundo Noticias.

Hasta el momento no se ha emitido ningún aviso de tsnumani, no se ha reportado si hay víctimas mortales, ni se ha realizado un recuento de los daños.

La alcaldesa de Ponce, María «Mayita» Meléndez, publicó en su Twitter que están evaluando los daños, mientras mantienen las precauciones necesarias por Covid-19. «La salud y seguridad de todos los Ponceños es nuestra máxima prioridad. Como funcionarios locales, llevamos a cabo nuestra responsabilidad de responder a dos crisis simultáneas».

We are assessing damages of today’s 5.5 earthquake in #Ponce while maintaining necessary COVID-19 precautions.

The health and safety of all Ponceños is our highest priority. As local officials, we carry out our responsibility as first responders to two simultaneous crises. 🇵🇷🇺🇸 https://t.co/PL0tYfhUFh pic.twitter.com/wG48hca1oE

— Mayita Meléndez (@mayitaalcaldesa) May 2, 2020