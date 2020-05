China condena apoyo de EE.UU. a inclusión de Taiwán en la ONU

China condenó este sábado (02.05.2020) una publicación de Estados Unidos en Twitter que respalda la participación de Taiwán en la ONU y expresó su «fuerte indignación y firme oposición».

El viernes, Estados Unidos tachó la exclusión de Taiwán de «afrenta» a los principios de la organización.

Lea también: Pasividad de López Obrador con Covid-19 le pasa factura a la capital mexicana

«Prohibir a Taiwán poner un pie en la ONU es una afrenta no sólo para el orgulloso pueblo taiwanés, sino también para los principios de la ONU», dijo la misión estadounidense en su mensaje, retuiteado por la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft.

.@UN was founded to serve as a venue for all voices, a forum that welcomes a diversity of views & perspectives, & promotes human freedom. Barring #Taiwan from setting foot on UN grounds is an affront not just to the proud Taiwanese people, but to UN principles. #TweetForTaiwan

— U.S. Mission to the UN (@USUN) May 1, 2020