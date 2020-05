EE. UU.: congresistas piden investigar el uso de fuerza excesiva en centro de migrantes

Legisladores demócratas exigieron este sábado (02.05.2020) respuestas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) tras tener conocimiento de denuncias de uso excesivo de fuerza en un centro de detención de inmigrantes en un choque entre presos y guardias que se saldó con varios heridos.

La senadora por Massachusetts Elizabeth Warren mostró su preocupación por el incidente ocurrido este viernes en el centro correccional del condado de Bristol, enclavado en el estado al que representa, y pidió una «investigación independiente».

La Oficina del Alguacil de Bristol indicó en un comunicado que una decena de detenidos de ICE mostraban síntomas de COVID-19, pero que estos se negaron a ser trasladados a la unidad médica para hacerse la prueba. Cuando los guardias insistieron en la necesidad de hacer la prueba, los presos se «atrincheraron» y causaron daños materiales en el recinto por valor de 25,000 dólares, aunque finalmente fueron reducidos por una unidad de respuesta especial, señala el texto.

En el choque al menos tres presos inmigrantes detenidos resultaron heridos y tuvieron que ser hospitalizados, aunque se espera que se recuperen, según el reporte oficial. Por contra, ningún guardia o agente resultó herido en el «ataque» de los presos.

I am demanding a full investigation into the Bristol County jail and once again calling for the release of all immigrants in detention who do not pose a public safety risk.

La firma de abogados Lawyers for Civil Rights –que representa a los detenidos por ICE en Bristol que presentaron una demanda sobre las condiciones «altamente inseguras» del centro que les ponen en riesgo de infección por COVID-19- calificó lo sucedido de «extremadamente preocupante» y adelantó que analizarán «todos los recursos legales apropiados».

El también senador demócrata por Massachusetts Ed Markey calificó de «horribles» las informaciones sobre lo ocurrido y pidió una «investigación completa».

I’m concerned by yesterday’s incident at the Bristol County House of Correction, & the conflicting accounts. My colleagues & I want an independent investigation, for detainees to have access to their lawyers, & for preservation of all video from the unit. https://t.co/o5PXn5L3AH

