Cuomo pide no abrir «a ciegas» los estados, comprensión sobre la pandemia en Nueva York

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, rechazó el sábado lo que llamó demandas prematuras de reabrir el estado, alegando que sabe de lo que pasa la gente sin trabajo pero apelando a una mayor compresión sobre el coronavirus. Con la presión de varios estados abriendo parcialmente sus economías durante el fin de semana, Cuomo afirmó en una conferencia de prensa el sábado que requiere de mucha más información sobre los estragos de la COVID-19 en la ciudad antes de flexibilizar las normas. «Incluso cuando estás en aguas desconocidas, no significa que procedas a ciegas», dijo. «Utilice la información para determinar la acción, no las emociones, ni la política, ni lo que la gente piensa o siente, sino lo que sabemos en términos de hechos», dijo Cuomo. Sus declaraciones llegan cuando Georgia y Texas están liderando el camino para permitir que las empresas cerradas por la pandemia comiencen a reabrirse parcialmente. Los líderes en esos y otros estados donde el coronavirus ha tenido menos impacto están bajo presión para permitir que las personas regresen a trabajar, ya que los datos del gobierno publicados esta semana mostraron que 30 millones de estadounidenses han buscado beneficios de desempleo desde el 21 de marzo. Cuomo señaló que los hospitales de Nueva York siguen reportando unos 900 nuevos casos de coronavirus diariamente. Un motivo para no abrir todavía, especificó Cuomo, es el hecho de que no saben de dónde provienen esas infecciones. Hasta el sábado, la cantidad de infecciones conocidas en todo el país había aumentado a más de 1.1 millones, incluidas alrededor de 65,000 muertes, según un recuento de Reuters. A medida que aumentan las pruebas en todo el país, también lo hace el número de casos. Carolina del Norte registró el sábado un cifra récord de casos nuevos con 551 infecciones, al igual que Puerto Rico, con 182. Iowa alcanzó un récord por segundo día consecutivo. En general, en Estados Unidos, hubo 34,000 casos nuevos el viernes, el total diario más alto desde el 24 de abril.