En caso de que el sistema de salud colapsara en Nicaragua y el paciente que haya sido diagnosticado con Covid-19 tenga que ser remitido a su casa para su debido aislamiento, tal como ha ocurrido en otros países, los familiares deben tomar sus debidas medidas con el fin de evitar la propagación en el hogar, advirtió un especialistas, que brindó recomendaciones sobre como actuar en este caso, en momentos que el país se acercaría a la fase crítica de la pandemia.

En primer lugar hay que estar conscientes que Nicaragua tiene un elevado índice de población viviendo en situación de hacinamiento. En muchos hogares conviven hasta tres familias en una misma casa, lo que a criterio del infectólogo Carlos Quant esto refleja la necesidad de que los hogares vayan estableciendo medidas de mitigación en caso que se materialice la necesidad de cuidar a un enfermo de este tipo en el hogar.

Según Quant la experiencia en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, Nueva York, en Italia, «en las zonas más afectadas, que en algún momento no tenían los suficientes servicios o la capacidad para atender pacientes graves, tenían que tomar la decisión, como cuando hace medicina de guerra, qué cuál es el paciente que se va a beneficiar más, digamos de un tratamiento y se toman una serie de variables que uno no deseara obviamente estar en esa situación de tomar decisiones sobre la vida y la muerte de un paciente».

Quant explica que en otros países lo que se ha hecho es dar tratamiento paliativo, «eso significa que si el paciente no puede utilizar un ventilador o servicio, al paciente se le pone oxígeno, se le dan algunas medidas como analgesias, para minimizar el impacto del sufrimiento y que tenga un desenlace lo menos cruento posible, eso es lo que se ha hecho en estos países», refiere.

Entonces ¿cómo tratar a un enfermo en casa? De entrada el especialista explica que siempre el paciente que se va a la casa con un diagnóstico probable o confirmado, la recomendación es tener las medidas de aislamiento con esa persona.

En el hogar se debe escoger a una persona para que sea la encargada de entrar en contacto con el paciente enfermo, siempre y cuando este designado debe guardar todas las medidas de precaución, utilizando una mascarilla, si es posible guantes, estarse lavando constantemente las manos y además tratar de estar en contacto lo mínimo posible con el contagiado.

«Sabemos que la condición socioeconómica como la de Nicaragua son muy compleja, muy difíciles en que hay mucho hacinamiento en las viviendas, hay espacios muy reducidos, es difícil cumplir con estas recomendaciones, la gente no tiene los recursos, no tiene la plata para comprar los medios de protección, así que va a ser muy difícil probablemente que se cumpla con estas recomendaciones, pero lo mínimo que se debe de hacer es reducir el contacto físico o el número de personas que estén en el cuido de ese enfermo», afirmó.

Según el diario elpais.com en la «Guía para convivir con un contagiado de coronavirus», para aislar a un contagiado de coronavirus en su propia casa es conveniente que disponga de una estancia de uso exclusivo para él. También es recomendable no compartir baño con el infectado y evitar, en la medida de lo posible, coincidir con el paciente en otras habitaciones de la vivienda para cumplir el protocolo de mantener al menos un metro de distancia con cualquier caso positivo.

En caso de la higiene, es imprescindible una limpieza exhaustiva diaria para evitar nuevos contagios. Se debe prestar especial atención a las superficies que haya podido tocar el infectado.

Según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también da recomendaciones cómo actuar en la casa en caso de que un familiar deba pasar su periodo de aislamiento en el hogar y que deben ser tomadas en cuenta por los nicaragüenses:

1. Instalar al paciente en una habitación individual y bien ventilada (es decir, con las ventanas abiertas y con una puerta abierta).

2. Limitar los movimientos del paciente dentro del domicilio y reducir al mínimo los espacios compartidos (por ejemplo, cocina y baño), garantizando en todo caso que estén bien ventilados (por ejemplo, dejando las ventanas abiertas).

3. Los demás habitantes del hogar deben instalarse en una habitación distinta; si ello no es posible, deben mantener una distancia mínima de un metro con el enfermo (por ejemplo, durmiendo en camas separadas).

4. Limitar el número de cuidadores. De ser posible, de la atención del paciente se debe ocupar una persona que goce de buena salud y que no presente enfermedades crónicas o que afecten a su respuesta inmunitaria. No se debe permitir la entrada de visitantes hasta que el paciente no se haya recuperado por completo y no presente signos o síntomas.

5. Aplicar las medidas de higiene de manos después de cualquier tipo de contacto con los enfermos o con su entorno inmediato, al igual que antes y después de preparar alimentos, antes de comer, después de usar el baño y siempre que se advierta suciedad en las manos.

6. Si no hay suciedad visible en las manos, también puede usarse un gel hidroalcohólico. Cuando haya suciedad visible, habrá que lavárselas con agua y jabón. Para secarse las manos después de lavárselas con agua y jabón, es preferible usar toallitas de papel desechables. De no haberlas, se utilizarán toallas de tela limpias, que se deberán cambiar cuando estén húmedas.

Tome nota

7. Cuando se encuentren en la misma estancia que el paciente, los cuidadores deberán utilizar una mascarilla médica bien ajustada que cubra la boca y la nariz. La mascarilla no debe tocarse ni manipularse durante su uso.

Si se moja o se mancha con secreciones, deberá sustituirse inmediatamente por una mascarilla seca nueva. Para quitarse la mascarilla se utilizará una técnica adecuada que evite tocar su parte frontal. Inmediatamente después de ello se debe desechar la mascarilla y aplicar medidas de higiene de manos.

8. Ha de evitarse el contacto directo con los fluidos corporales —sobre todo las secreciones orales y respiratorias— y con las heces. Para efectuar cualquier maniobra en la boca o las vías respiratorias del paciente y para manipular las heces, la orina y otros desechos se deben utilizar guantes desechables y mascarilla. Antes y después de quitarse los guantes y la mascarilla se aplicarán medidas de higiene de manos.

No se deben reutilizar las mascarillas ni los guantes.

9. Las sábanas, toallas, platos y cubiertos utilizados por el paciente no deben compartirse con otras personas. No es necesario desechar estos artículos, pero sí lavarlos con agua y jabón después de su uso.

10.En la estancia del enfermo es necesario limpiar y desinfectar diariamente las superficies de uso cotidiano con las que exista contacto frecuente (como la mesilla de noche, la estructura de la cama y otros muebles). Tras una limpieza inicial con jabón o detergente doméstico.