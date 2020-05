Sistema Penitenciario Nacional viola protocolo de atención ante Covid-19 a preso político que llegó con fiebre a juicio

Maycol Antonio Arce, de 27 años, llegó al juzgado penal de juicio de Tipitapa con fiebre, el jueves 30 de abril, y a pesar de que el juez Bayardo Zelaya lo remitió inmediatamente al hospitalito Yolanda Mayorga de dicho municipio, las autoridades del sistema penitenciario, hasta este 2 de mayo, no lo han llevado al médico, denunció su mamá Maritza Arce.

«Estoy desesperada, porque no se nada de mi hijo. El jueves me fui detrás del vehículo del sistema que lo llevaba supuestamente al hospital y resulta que no lo llevaron. El viernes me fui nuevamente al hospital de Tipitapa, para ver si lo llevaban y nada. Este sábado también fui, pero sigo sin saber de él», dijo Arce.

Según la defensa de Arce, este tenía dos días de presentar fiebre y dolor de cabeza, pero no le habían dado atención médica, a pesar de la emergencia sanitaria por el Covid-19, por lo que solicitó la suspensión del juicio. La fiscalía se opuso, pero el juez atendió las medidas de seguridad, aunque su orden ha sido ignorada por el Sistema Penitenciario Nacional (SPN).

Puede leer: Poder judicial toma medidas contra Covid-19, después de alarma por supuesto caso positivo

El 23 de abril pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acordó tomar medidas de seguridad dentro de los juzgados para evitar el contagio del Covid-19 y una de ellas fue coordinar con el presidente del Tribunal de Apelaciones para evitar que el SPN mande a los juzgados a privado de libertad con síntomas de enfermedades respiratorios e informar al judicial a cargo del caso.

De igual manera, si se presentará el caso en que el reo es trasladado con síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, el jefe de seguridad del complejo judicial debe evitar su ingreso a las celdas preventivas, para evitar un posible contagio.

Puede interesarle: Reos envían carta denunciando existencia de tres casos sospechosos de Covid-19 dentro de cárcel Modelo

«El sistema ha violado el protocolo ante el Covid-19 y ha incumplido con una orden judicial. Si a mi hijo le pasa algo peor es responsabilidad del gobierno, por violarle el derecho a la salud», agregó la madre.

18 meses en prisión preventiva

Maycol Antonio Arce fue secuestrado, en su casa de habitación, desde el 25 de diciembre de 2018, cuando trató de impedir que se llevaran preso a su tío a quien tres policías lo estaban golpeando para llevárselo preso, porque lo habían identificado que participaba en las marchas de protesta social contra el régimen de Daniel Ortega.

Arce fue acusado de tentativa de homicidio contra uno de los policías agresores. El allanamiento de su morada ese día fue violento, recuerdan sus familiares. «Lo golpearon tanto que le aflojaron la mandíbula y nunca lo llevaron al médico», agregó la madre.

Lea además: Jueces y magistrados orteguistas avalaron ilegalidades contra presos políticos, revela estudio de abogados independientes

«Han violado todos sus derechos humanos y procesales, 18 meses presos sin sentencia, han suspendido su juicio por supuesta fuerza mayor que nunca explican. Ya se venció el término procesal, explican los bogados y el juez nunca lo deja en libertad. Los testigos no llegan», dijo la madre denunciante.

Esta semana, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) solicitó a la Cruz Roja Internacional que se presentaran al sistema a verificar denuncias de supuestos casos de coronavirus dentro de la población penal, pero aún no se sabe si ya asistieron.

Otro reo con fiebre

La mañana de este sábado, el abogado Ever Acevedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) se presentó al Sistema Penitenciario a dejar un escrito solicitando lleven al médico al reo político José Ángel González Escobar, quien según familiares tiene dos días de presentar fiebre, dolor en los huesos y tos, y no lo han llevado al médico.

«La preocupación de los familiares es por la pandemia del Covid-19, pero el custodia de turno me dijo que el reo está bien y que regrese el lunes para tener más información. Es responsabilidad de ellos lo que pase con los reos», dijo Acevedo.