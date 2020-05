Preocupación en tiempos del Covid-19 por familiar internado en asilo de ancianos

Desde República Dominicana, Ivania Morales trata de estar al tanto del estado de salud de su hermana Mayra, quien está internada en el asilo de ancianos Sor María Romero, ubicado en Las Colinas y donde según el Ministerio de Salud (Minsa) el señor fallecido el martes pasado por covid-19 estuvo en ese sitio.

La preocupación de Morales es porque, además de la aseveración del Minsa, se le dificulta comunicarse con su hermana debido a que el teléfono de planta no queda fuera de la oficina. Para hablar con su pariente tiene que llamar al celular de la administradora o de algún enfermero y así se la comuniquen.

“Yo he tenido temor y ayudaría mucho que pongan un teléfono fuera de la oficina para uno hablar con su familiar, no estar a expensas de los números personales de ellos, que a veces no responden”, expone Morales con preocupación.

El primer caso positivo de Covid-19 fue confirmado por las autoridades nicaragüenses el pasado 18 de marzo y desde hace varias semanas el asilo mantiene suspendidas las visitas de familiares como medida de prevención ante un posible contagio, que dejaría un resultado fatal.

De acuerdo a estudios médicos, las personas de la tercera edad o con enfermedades crónicas, son las más vulnerables al Covid-19, cuyo desenlace en muchos casos suele ser la muerte. Mantenerlos en cuarentena es clave para que estén a salvo.

Medidas tomadas

Antes que el Minsa informara la muerte de Covid-19 del señor que estuvo en el asilo Sor María Romero, y que posteriormente fue desmentido por la administradora María Lourdes Chacón, además de restringir las visitas de familiares, Chacón aseguró a LA PRENSA que se abasteció de víveres y utensilios de atención médica para evitar estar visitando supermercados y farmacias y así proteger a las personas que se atiende.

Morales explica que su preocupación es válida porque ella no está en el país y lo único que quiere es que le garanticen un número donde pueda llamar, le contesten y le pasen al teléfono a su hermana. “Con todo lo que uno ve en las noticias y mi hija que vive en Italia y me cuenta, es entendible que quiera saber todo lo que pasa en el asilo”.