Obispos Silvio Báez y Rolando Álvarez reclaman verdaderos líderes que actúen responsablemente ante pandemia

En homilías celebradas en países distintos pero que tuvieron un mensaje similar, los obispos Silvio Báez y Rolando Álvarez, miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), reclamaron para el país de quienes están al frente de las instituciones sepan ser líderes y asuman sus responsabilidades ante la crisis por la pandemia del nuevo coronavirus.

Báez celebró la misma de este 3 de mayo en la parroquia Santa Agatha de Miami, en la Florida, Estados Unidos (EE.UU.) donde en está pasando la cuarentena, mientras monseñor Álvarez ofició desde la catedral de Matagalpa, al norte de Nicaragua. Ambos religiosos han centrados sus discursos en base a la liturgia del buen pastor, que en estos momentos de crisis la urgencia de que haya un verdadero liderazgo donde se actúe anteponiendo el interés por salvar vidas.

«Muchos se pueden llamar líderes, servidores públicos o pastores, pero si no caminan con el pueblo, si no sienten sus dolores y no participan de sus esperanzas, si no defienden su salud y su dignidad son ladrones y salteadores», dijo Báez, uno de los obispos católicos más críticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Agregando que «se comportan no como pastores, sino como asalariados a quienes no les importan las ovejas para nada, porque cuando ven venir al lobo abandonan a las ovejas y huyen».

Lea además: «Estamos en el proceso agudo del coronavirus, aunque la gente que debe orientar al pueblo lo niegue y manosee las estadísticas»

Monseñor Báez tiene un año fuera de Nicaragua por petición del papa Francisco de llevárselo al Vaticano, en Roma Italia, que si bien no ha sido confirmado, sucedió luego de que el obispo recibiera amenazas de muerte por su voz de denuncia contra los abusos a los derechos humanos de los nicaragüenses por parte de la dictadura.

«Muchos se pueden llamar líderes, servidores públicos o pastores, pero si no caminan con el pueblo, si no sienten sus dolores y no participan de sus esperanzas, si no defienden su salud y su dignidad sin “ladrones y salteadores”» (De mi homilía hoy). — Silvio José Báez (@silviojbaez) May 3, 2020

En Nicaragua el régimen minimiza la pandemia del Covid-19 negándose a poner en práctica las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el orientar el aislamiento social. Al contrario, la dictadura Ortega y Murillo promueve actividades recreativas, partidarias, festivales entre otras pero negándose a realizar pruebas masivas del Covid-19 a fin de detectar los focos de contagio.

Hasta ahora el Ministerio de Salud cuentan 13 casos positivos, más dos casos (uno fallecido este domingo) que solo anunciaron su deceso, pero no fueron reportados con anterioridad, para un total de 15 casos en el país. Solo reconocen tres pacientes activos y dan seguimiento a 16 casos sospechosos. Sin embargo organizaciones sociales y asociaciones médicas han denunciado que serían más de trescientos casos de Covid-19 en el país, que las autoridades no quieren admitir.

Lea también: Médicos demandan al gobierno liberación de pruebas de Covid-19 y transparencia en la evolución de la pandemia

La negligencia de las autoridades ante la pandemia fue cuestionado por los obispos Báez y Álvarez como un acto de insensibilidad ante el sufrimiento de los nicaragüenses, quienes enfrentan una doble crisis, la sanitaria y la sociopolítica desde abril del 2018. Se ha reclamado atender las necesidades de los ciudadanos ante el aumento del desempleo debido a las crisis.

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua durante la homilía este domingo ha advertido al pueblo tener cuidado de ser engañada por «los líderes mesiánicos», que se presentan como supuestos salvadores pero cuyo actuar es de crueldad, con el objetivo de sentirse poderosos a costa de vulnerar los derechos de los demás. Aunque no ha mencionado directamente al régimen Ortega y Murillo, las palabras de monseñor Báez se interpretaron contra el hecho que la dictadura prefiera forzar la normalidad en Nicaragua para evitar un mayor daño en la economía, a evitar la expansión de la pandemia.

«Son todavía hoy ladrones y salteadores los poderosos que se adueñan de la libertad y del futuro de los pueblos. Los promotores de idelogías que empequeñecen y dividen a los seres humanos, y los adoradores del dinero que acumulan y ambicionan tener más, indiferentes ante el dolor, ante las personas más necesidades. A todos estos ladrones y salteadores se opone el buen pastor, Jesús», afirmó Báez.

Los médicos en Nicaragua luchan contra el poder

También monseñor Báez dedicó oraciones especiales por los doctores, enfermeras y personal sanitario especialmente de Nicaragua, los cuales ha denunciado «pasan un momento muy difícil, casi luchando con el poder en favor de la vida» al exigir «claridad y atención por el pueblo».

Un grupo de 236 profesionales de la salud demandaron en una carta pública al régimen transparencia de los datos sobre la evolución de la pandemia, así como el muestreo universal para reducir el impacto en la mortalidad y los servicios médicos del país.