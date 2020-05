Entrevista | Guillermo Medrano: Parece que el Covid-19 para régimen es un aliado estratégico

Son días duros para la libertad de prensa y la libertad de expresión en Nicaragua. Gracias a la dictadura de Daniel Ortega, formamos parte de esos países donde expresar el pensamiento de manera pública puede suponer la cárcel y la persecución.

La comparación es estremecedora. En la clasificación mundial de la libertad de prensa de 2020 de Reporteros Sin Fronteras, Nicaragua ha descendido hasta el número 117. Mozambique, Kenia, Libia y hasta Sierra Leona están mejor posicionados que nosotros. Pero aquí al lado, nuestro vecino Costa Rica está en el número siete de esta clasificación junto a países como Noruega, Países Bajos o Suecia. Hay quien dice que Nicaragua es como Corea del Norte y Costa Rica como Corea del Sur.

Guillermo Medrano es coordinador de derechos humanos en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Sigue de cerca cómo se comporta el régimen de Daniel Ortega en cuestiones de estas libertades, además de llevar un registro de agresiones a periodistas y medios de comunicación desde 2018.

¿De dónde viene esta celebración del Día Mundial de la Libertad de Expresión y Libertad de Prensa?

El Día Mundial de la Libertad de Expresión y Libertad de Prensa viene celebrado por la Unesco, aprobada en el 26 periodo de sesiones, y es catalogado cada 3 de mayo como un espacio para rendir tributo a todos los periodistas que en algún momento han ofrendado su vida o cayeron en el ejercicio de la práctica periodística.

¿Realmente hay algo que celebrar en Nicaragua?

Creo que sí hay algunas cosas que se pueden celebrar. En nuestro informe de 2019 señalamos que es un año de claroscuros. En esta etapa de nuestra vida el periodismo independiente es un periodismo cohesionado, con mayor nivel de credibilidad y trabaja en equipo. Ahora la primicia o quién tiene la mejor foto ya no es tan importante sino cómo compartir. Además, han nacido organizaciones gremiales como Periodistas y Comunicadores Independientes (PCIN). Y el trabajo de los periodistas ha sido reconocido internacionalmente.

A veces pareciera que la libertad de expresión es como un derecho denostado. La gente protesta más por otros derechos.

Quizás en épocas anteriores fue eso. Antes de 2018 se invocaba más el derecho de asociación, reunión, manifestación o el derecho de acceso a la información pública. Aquí Estado y Gobierno es lo mismo porque no hay separación de poderes y no se informa.

¿Cómo está la situación de la prensa independiente?

A raíz de la crisis sociopolítica que vivimos los nicaragüenses desde abril de 2018, lo que ha vivido el periodismo independiente son días grises. Pero esos días oscuros los han sabido sobrevivir.

¿Hay datos de las agresiones?

Durante toda esta etapa desde el primero de abril de 2018 hasta el 31 de marzo de 2020, nosotros hemos logrado documentar 2110 casos de violaciones a la libertad de prensa. Durante este tiempo se oye una cifra mucho más altísima. Solamente nosotros tenemos que recordar que LA PRENSA, el Diario HOY y El Nuevo Diario estuvieron más de 500 días con un embargo revanchista con el secuestro de sus insumos de impresión.

¿Esta acción precisamente qué buscaba?

La Dirección General de Aduanas buscaba crear un apagón informativo. De manera fallida quería silenciar la voz de estos medios. Hablamos del periódico más antiguo del país como es LA PRENSA y logró apagar la voz de El Nuevo Diario. Se apagaron 39 años de vida periodística. Desde la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en ese momento dijimos que el 27 de septiembre era un día de luto para la prensa nacional.

Esto se replica en muchos países del mundo en pleno 2020.

A todo régimen autoritario y totalitarista no le gustan los controles y recordemos que por función social la prensa debe de ejercer un control. El periodista debe estar al otro lado del poder de cualquiera de los tipos de poder. Debe estar de frente para poder ver y auditar cualquier tipo de cosa y cualquier tipo de situaciones. Entonces estos regímenes autoritarios son enemigos naturales de la prensa porque principalmente en el caso de Nicaragua, los medios son testigos incómodos.

¿Cuál es el origen de estos modelos de censura?

Son modelos importados de dictaduras o gobiernos autoritarios lo que hace aquí el Gobierno es repetir. Por ejemplo, lo que está pasando aquí, en Venezuela pasó hace unos años, en Ecuador lo vivieron hace varios años con Correa. Lo que va cambiando es la unidad de tiempo, pero el método sigue la misma hoja de ruta. En Ecuador, Correa quiso regular la comunicación aquí ya hubo dos intentos. Ya se quiso regular las redes sociales supuestamente en contra del acoso. Otras leyes que te dicen que solamente la Policía Nacional está autorizada para realizar investigaciones, el objetivo es que los medios de comunicación no pueden realizar periodismo investigativo. Un género que está creciendo.

¿Hay diferencia entre los medios del siglo pasado y los de la actualidad?

La mayor crisis que fue la que tuvimos en los 80 los grandes documentadores o grandes comunicadores fueron los periodistas internacionales. En esta etapa durante este período de crisis los grandes documentadores han sido los periodistas nacionales. Esa es una gran diferencia. Por eso quieren silenciar a la prensa para que nosotros desde la otra acera caigamos en lo que se llama un espejismo periodístico. Quieren que solo escuchemos la voz oficial.

Creo que esto va más allá de los medios. Hoy en día un ciudadano puede ir preso por simplemente expresar públicamente su pensamiento.

Uno es libre desde que nace y la libertad de expresión debe ser como el internet, que nació para ser libre y que la gente pueda tomarlo. En base a querer controlar o regular las ideas, apresar, querer callar y silenciar para coartar las ideas esto se ha convertido en un revés. Porque a medida que han intentado este apagón informativo tanto la gente como los periodistas sobre todo se han reinventado.

Cuando uno plantea el debate de la libertad de prensa los simpatizantes sandinistas aseguran que en Nicaragua hay libertad de expresión y reducen el derecho a “gritar lo que quieran en las calles”.

Libertad de expresión no es sinónimo de pegar gritos. Es escuchar y que se respeten mis ideas, sean minoría o contrarias a una política de Estado o política pública. Que tengamos diferentes abanicos de información y me pueda informar por medio de varios canales. No significa que tengo que estar a la hora de la cadena nacional y se vaya el internet o todos los canales del cable. Desde 2007 en Nicaragua no existe libertad de expresión. Ya no digamos la violación al acceso a la información pública. Además, seguimos lamentando la muerte de periodista Ángel Gahona.

¿Realmente son respetables todas las ideas?

En la actualidad en Nicaragua no. Pero el Gobierno ha querido vender que los medios de comunicación son agentes políticos o son opositores. Pero no son opositores, la opositora es la realidad.

Por repreguntar y pongo un ejemplo sobre esto de que todas las ideas deben ser respetadas. Hay sandinistas que expresan que a los opositores hay que meterlos presos, hay ideas sobre aplicación de pena de muerte y hasta quien justifica la pedofilia.

No todas son respetables. Recordemos que también pueden existir ideas de suicido, de magnicidio, pero no todo tipo de idea. La libertad de expresión tutela, registra y garantiza todas aquellas ideas que vayan a favor de la promoción o respeto de los derechos humanos. La libertad de expresión no me facilita ir a agredir a alguien, decirle lo que sea al vecino y como quiero ejercer el derecho voy a estar inmune. No significa caer en violaciones a terceros. Vivimos en un mundo donde debe imperar la ley. Las expresiones de violencia, misógina, símbolos que vayan en contra de personas o incitan a la violencia no son libertad de expresión. Las ideas se combaten con ideas. Por eso es bueno el debate.

Volviendo a los medios, ¿qué busca el régimen de Daniel Ortega?

El régimen quiere clausurar a los medios de comunicación. Para que solamente exista un solo mensaje oficial. Por su parte quieren que los seis millones de nicaragüenses a las 12 del día todos estemos viendo el canal oficial y que solo esa voz escucháramos. Caeríamos en la desinformación y una población informada toma mejores decisiones. Ortega ha dicho que aquí quisiera que existiera el sistema de partido único como en Cuba. Desde 2007 sabemos cuál es su estrategia de comunicación, estamos claros de lo que venía y ahora ha recrudecido.

Estamos en medio de una pandemia mundial y la vía informativa oficial preocupa mucho por su base de datos que no es creíble.

Cuando no hay información en cualquier sociedad hay angustia, desesperación y caemos en la especulación. Específicamente en este contexto los periodistas están dando la batalla en varios flancos. El primero siendo víctimas de represión, desinformación, Murillo los ataca diciendo que son agentes alarmistas, o sea una campaña difamatoria y finalmente la población está creyendo en la prensa independiente.

Las comparecencias del Minsa han llegado a durar menos de dos minutos.

No sé si llamarlo conferencia de prensa, es solo la lectura de unas líneas. Es una total irresponsabilidad, en este periodo de tiempo pareciera que el Gobierno está viendo no como un enemigo sino como un aliado estratégico. Parece que el Covid-19 para el régimen es un aliado estratégico.

¿Por qué?

Esto va más allá. Venimos de una rebelión cívica que pide el cese de las agresiones, desapariciones en el norte y que regresen varios medios de comunicación y caemos en una campaña de desinformación. Ahora con esta situación actual se crea más especulación. Además, ahora se debe de luchar contra las noticias falsas. Para esto los periodistas siguen contrastando las fuentes. El Gobierno está apostando a tirar muchas de estas noticias falsas para que los periodistas caigan en la trampa y luego viene la desacreditación.

¿Qué ocurriría si mañana la Asamblea aprueba una especie de ley mordaza que regule internet?

Seríamos una segunda Cuba o Corea del Norte. Pero creo que de un tiempo para acá en Nicaragua tenemos otro tipo de ciudadano. Ya no tenemos la ciudadanía del 2017. Luego de abril de 2018, los ciudadanos miran con otros ojos lo que sucede en el país. Busca como participar y vemos que no podemos esperar que otros hagan lo que nosotros podemos. Estos ciudadanos leen, comparten y ya vemos como la juventud no está dormida. Estaban esperando su momento que comenzó con Indio Maíz y luego el Seguro Social.

Tras dos años de abril del 2018, ¿cómo le ha ido en la batalla en redes sociales a la dictadura contra la ciudadanía?

Un total fiasco. Ante cada trampa han encontrado alternativas diferentes. Otro espacio positivo es que, en la misma reducción de medios de comunicación, los periodistas que salieron del país en lugar de irse a cortar melones o trabajar en actividades domésticas siguieron ejerciendo el periodismo. Ese fue un revés para el régimen.

¿Cuántos medios nuevos hay?

Desde la Fundación Violeta Barrios de Chamorro hemos logrado documentar hasta febrero de este año y siguen saliendo iniciativas, hasta 21 nuevas iniciativas o formas comunicacionales periodísticas. Muchos de los periodistas que se quedaron sin trabajo se fueron a fundar otras plataformas. Hay compromiso, valentía y no le dan la espalda al pueblo.

¿Cómo están estos medios que acaban de crecer?

A como están todos. Luchan por sobrevivir por la asfixia económica y por las acciones legales que pueden hacer para desaparecerte. Telcor, en lugar de regular, amenaza. Ya vemos que usaron a la Dirección de Aduanas como órgano represivo, la misma Policía Nacional ha sido utilizada para reprimir y mantenerse en el poder por las armas.

La dictadura ha invertido millones de dólares en comprar canales de televisión, estaciones de radio y en crear sitios web. ¿Qué tanto poder tiene esta maquinaria propagandística?

El poder es solo de número, pero de audiencia es mínimo. El Gobierno puede tener 20 radios, ocho canales, pero no logra posicionar audiencia. La audiencia se posiciona cuando tenés medios creíbles, podés tener uno o dos medios independientes y esos atraen audiencia. Pero ese deterioro viene de antes, en 2007 recordemos que El 19 Digital era impreso. Pues vimos como muchas veces aparecían ejemplares nítidos en los cestos de basura. Nadie leía ese periódico, ni en las instituciones. Podrán ser 90 contra 10, pero no tienen lo de los 10. Credibilidad y audiencia.

¿Qué opina de Rosario Murillo?

Sus monólogos van dirigidos a su pequeña audiencia. Su audiencia es su militancia. Ese estilo no es comunicación, es una correa de transmisión de lineamiento. Esos monólogos van destinados a tener tranquila a la militancia y no es información, ni comunicación ni siquiera relaciones públicas. Todo es para mantener tranquila a la militancia que también está padeciendo de ansiedad en estos tiempos.

¿Y de Daniel Ortega, ese presidente que no ha dado en una década una conferencia de prensa?

¿Qué puedo decir? Nada. No sabemos nada de él ni de su gestión, solo sabemos de su represión.

Plano personal

Guillermo José Medrano, es originario de Managua.

Licenciado en pedagogía con un master en ciencias de la educación con una especialidad en planificación educativa.

Padre de cinco hijas.

Abuelo de dos nietos.

Dice ser un periodista empírico y apasionado del oficio periodístico.

Una parte de su vida la pasó en el campo de donde recuerda en verano a los monos congos pidiendo lluvia.

Sus maestros lo marcaron y por eso se dedicó al magisterio por 30 años, dando clases en todos los niveles.

Se ha casado dos veces.

Su comida favorita es la sopa de res.

Le gustan las tardes en el mar.