En Escena | El deporte en Nicaragua en tiempos del Covid-19

La pandemia mundial del Covid-19 no ha sido motivo suficiente para que en Nicaragua los deportes sean suspendidos.

Se celebran partidos y veladas boxísticas. El atleta está en riesgo

Estadios y gimnasios: Desde la rebelión de abril, el estadio de beisbol nuevo es poco concurrido. En los departamentos asiste más público. El doctor Alejandro Lagos dice que donde más peligro hay es en los gimnasios porque son más cerrados que los estadios.

Dirigentes: Están conscientes de que lo mejor es suspender el deporte, pero la mayoría de ellos solo reciben instrucciones y no tienen capacidad de decidir. Algunos son agentes políticos del régimen en las alcaldías. “No tienen capacidad de disentir”, dice Edgar Tijerino.

Aficionados: “Ahí está el detalle”, dice el doctor Alejandro Lagos. “La gente consciente sabe que ni regalado el boleto va a asistir a una actividad de esas”, agrega. El cronista Miguel Mendoza agrega que el Gobierno no informa bien a la población y encima les invita a esos eventos.

Rosendo: En plena crisis del coronavirus, la promotora boxística de Rosendo Álvarez promovió una velada que fue transmitida internacionalmente por ESPN. Eso responde a que el Gobierno quiere enviar un mensaje afuera de Nicaragua que acá todo está bien, dicen cronistas.

Los atletas: Muchos han expresado no querer jugar, pero los equipos y las federaciones deportivas están controladas por afines al régimen orteguista y no se pueden negar. Un beisbolista de Jinotega, Robbin Zeledón, fue suspendido por negarse a jugar. El público puede tomar medidas, el atleta no puede hacerlo.

Contacto: Los deportes de más riesgo son basquetbol, futbol, boxeo… “Los combatientes tienen la respiración acelerada… los brazos menos de un metro, en el amarre hay intercambio de aire, mucosidad en los pulmones… es lo que transmite el coronavirus”, dice Alejandro Lagos.

Otros países: En la mayoría de los países del mundo, donde los deportes generan más ingresos que en Nicaragua, tienen suspendidos sus campeonatos o ya los han cancelado. Italia, Francia, España, Estados Unidos… Nicaragua es uno de los pocos países donde el deporte transcurre como si nada está ocurriendo.