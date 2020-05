La influencia futbolística de Pablo Gállego pesa mucho en el Managua FC. El atacante español es determinante en el juego del club capitalino, que la pasada temporada terminó campeón de Copa y subcampeón de Liga Primera. Sus números lo ubicaron como el jugador más desequilibrante en el ataque que le valieron para ser nombrado en el jugador más valioso de ambos torneos.

El buen desempeño del español se conoció en todo el continente por que el Real Potosí de la Primera División de Bolivia le ofreció un contrato, pero Gállego declinó. En febrero llegó una oferta más tentadora desde Ecuador, otro conjunto de la máxima categoría de ese país, para llevárselo. El presidente de los Leones Azules, Denis Salinas, habló directamente con los dirigentes y expresaron que estaban dispuesto a contar con él.

«Ofrecieron una buena plata por la transferencia, no menos de 40 mil dólares para el Managua FC. Hablamos con Pablo y su propuesta es un proyecto a largo plazo, no estamos hablando solo de la plata, sino en el futuro del club y decidió quedarse. Creo que va continuar con nosotros para ir a la Liga Concacaf y reunir los requisitos necesarios para ser nacionalizado», señaló Salinas en una entrevista en Canal 13.

El presidente del Managua FC aseguró que el 11 Deportivo de El Salvador quiere desde hace meses al jugador español. «El entrenador de ese equipo ha mandado propuesta al Managua FC para llevárselo pero Pablo quiere la nacionalización para vestir la camiseta de la Selección de Nicaragua».

Los planes

El delantero es consciente que las ofertas eran muy buenas para él, pero señaló que decidió quedarse porque se siente a gusto en el Managua FC, específicamente en el país. «Sé que si quiero ganar más dinero no estoy en el país indicado», asegura Gállego, quien termina contrato ahorita, sin embargo sus intenciones son continuar. «Espero seguir aquí y dar lo mejor. Tengo las ganas de poder seguir pelando títulos y trascender en Concacaf. Lo que tenga que ser será».

«Aquí soy protagonista, Emilio Aburto (técnico del Managua) me da la confianza, estoy a gusto todo. Desde el año pasado tengo un objetivo o sueño, que es trascender en la Liga Concacaf y vamos a ver cómo se nos va. Si nos preparamos a conciencia damos de qué hablar y hacemos historia algo que no ha hecho ningún club nicaragüense», manifiesta el español.

Gállego aseguró que está sacando la residencia permanente para evitar estar alargando su estadía cada tres meses. «De momento no he hecho nada de la nacionalización, pero si me la ofrecen mañana misma la tomo. Si puede ser nicaragüense algún día será un orgullo, me ha hecho sentir bien y he estado aquí, pudiendo estar en otros lugares, porque así lo deseado. Todo el mundo lo sabe que si algún día soy nica con orgullo representaré estos colores donde sea, pero eso aún no ha llegado».