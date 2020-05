Román «Chocolatito» González y Srisaket Sor Rungvisai aceptan hacer una tercera pelea

Antes de Srisaket Sor Rungvisai solamente un peleador había sido capaz de enviar a la lona a Román «Chocolatito» González: Roberto Meza. Y había sido en un descuido, de esos golpes que aparecen sin aviso y en una ruleta de la incertidumbre. Sin embargo, Meza era tan mal peleador que en el mismo asalto Chocolatito se levantó a noquearlo. En 2017 contra el tailandés Rungvisai fue diferente. En la segunda pelea Chocolatito cayó dos veces en el cuarto asalto. Quedó petrificado sin poder levantarse. Sintió que las piernas eran de papel y en la cabeza le giraban pajaritos como en una rotonda.

Una vez que Román fue llevado a su camerino en medio del asombro del público, el nuevo campeón quería conversar con él. Brindó las entrevistas de rigor, celebró con los suyos la consagración de su carrera, y luego cuando se dirigía al camerino del nicaragüense, la seguridad impidió el cruce de palabras con Chocolatito. «La verdad es que es un gran honor para mí volver a conversar y verte cara a cara tras la última pelea», fueron las primeras palabras del tailandés a Román González en la entrevista del periodista Levi Luna. Y todavía se atrevió a soltar unas palabras sin mucho argumento pero si con un sentido de agradar a Chocolatito: «Para mí seguís siendo el mejor libra por libra del mundo».

La conversación se basó entre el recuerdo de 2017 y las posibilidades de hacer una tercera pelea. Para Chocolatito esa derrota le quitó más allá del título la confianza como boxeador, tan así que pasaron dos años para su retorno verdadero. «Espero que puede ser campeón nuevamente y si Dios quiere que me vuelva a enfrentar otra vez, lo haremos sin problemas», señaló el nicaragüense, actualmente campeón de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). «Sería una buena pelea. Sabemos que una de las cosas es la bolsa y yo encantado de pelear nuevamente si nos pagan bien. La peleas que he tenido han sido buenas. Así es el boxeo y para eso estamos», agrega Román.

La palabra pasa ahora al tailandés. Es muy corto en sus respuesta. Habla como si tuviera más miedo de una cámara que de los golpes de Chocolatito. «Me gustaría volver a pelear con Román González», reflejando el mismo sentir del pinolero en realizar la tercera pelea. Luego le preguntan sobre un combate entre Estrada y Román, sin embargo no le gusta mojarse. «Sería muy buena y apoyo a Román. Román tendría buenas posibilidades pero hay que darle créditos a Estrada por lo bueno que es», indicó Rungvisai.

Y en la remembranza de aquel 2017 Chocolatito concluye: «La primera pelea fue buena y me asustó lo mucho que aguanta y va hacia adelante. En la segunda me noqueó. Ese no fue mi día, siempre he dicho que pega y es buen boxeador y se merece todo el respeto. Son peleas que no se olvidan y quedan en el recuerdo». El muchacho nacido en La Esperanza sabe lo que es estar hundido sin la capacidad de levantarse y entre líneas ha dejado claro el único motivo por el cual tomaría esa pelea: «Estoy dispuesto a pelear hay muchas ofertas solo que nos paguen bien. Y tendría que ser en 115 libras». Mientras Rungvisai sigue sin tomar riesgo en sus declaraciones. ––¿Si tuvieras los dos contratos para pelear por título mundial contra Estrada y Román a quién elegirías?–, pregunta el periodista, a lo que el tailandés evade: «con cualquiera de los dos». Meses atrás había dicho que prefiere al mexicano y en el fondo González no estaría dispuesto a correr el riesgo de verse otra vez con pajaritos rondando su cabeza.