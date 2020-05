Familiares de pacientes sospechosos de Covid-19 en el Hospital Alemán Nicaragüense entre la angustia y el asedio de los antimotines

Familiares de pacientes sospechosos de Covid-19 hacen fila este lunes 4 de mayo afuera del hospital Alemán Nicaragüense para pasarles víveres. Al menos 25 policías antimotines los vigilan a unos 4o metros de distancia, asegurándose que no hagan protestas por la escasa información de parte del Ministerio de Salud (Minsa) respecto a las pruebas hechas en sus parientes.

Hasta ahora, el Ministerio de Salud asegura que Nicaragua solo registra oficialmente 15 casos positivos de coronavirus y cinco muertos a causa de la pandemia.

Algunas de las personas que hacen fila reconocen estar inquietas porque lo único que les han informado es que el resultado de las pruebas fue «indeterminado».

«No entendemos eso, no nos dicen una respuesta concreta, de que en realidad tiene o no tiene (Covid19). Es prácticamente un engaño. Dicen que están estables, que están respondiendo bien al medicamento, pero no dan una respuesta concreta», dice uno de los familiares que lleva tres días en esta situación y prefiere no revelar su identidad para no sufrir represalias.

El hospital Alemán Nicaragüense es uno de los 19 centros dispuestos por el Minsa para atender casos de coronavirus en el país, de acuerdo al protocolo de Preparación y Respuesta ante el Riesgo de Introducción de Virus Coronavirus, y de acuerdo a fuentes médicas a lo interno, la situación es preocupante por la saturación de casos positivos y sospechosos de Covid-19.

El Minsa ha estado diagnosticando como «caso indeterminado» a varios pacientes que presentan síntomas de Covid-19 y cuyo resultado de la prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por su siglas en inglés) no es concluyente; sin embargo, neumólogos independientes han insistido en que se debe repetir la prueba 48 horas después y mientras tanto, a las personas se tienen que mantener aisladas. Es decir, manteners como un caso positivo.

«A mí me dijeron que mi papá había salido con la prueba intermedia (indeterminada), Entonces mi hermana le dijo (al doctor) que no existía ese término, que (le dijeran) si era positivo o negativo, entonces el doctor le dijo que era positivo, que tenía Covid-19, pero le decían intermedio para que no alarmara a la gente», confiesa uno de los familiares que este lunes hace fila para entregar comida. Según él, el cuerpo médico fue claro que no le realizarán otra prueba PCR al familiar, a menos que se complique su estado de salud.