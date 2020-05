Universidad Nacional de Ingeniería anuncia clases en línea ante los riesgos de contagio del Covid-19

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció este lunes a la comunidad estudiantil que se iniciará un modelo de enseñanza académica que combina clases presenciales y la modalidad en línea, considerando los riesgos de la pandemia del Covid-19. El comunicado no detalla hasta cuándo finalizará esta medida.

La misiva expone 10 puntos donde señala que la estrategia educativa será de clases en línea y presencial de acuerdo a las particularidades de cada asignatura. Para los estudiantes que se presentarán en el recinto -ya sea por defensa, exámenes, clases de laboratorio, clases presenciales entre otros- , las autoridades de esa Alma Mater dispondrá de ciertas medidas de seguridad como el uso de mascarillas, limpieza de zapatos con cloro, medición de temperatura térmica, práctica de distanciamiento social o la división del grupo de clases cuando sobrepasen de 10 a 15 alumnos.

Lea Además: UNAN reduce los días de clases presenciales como medida por el Covid-19

En cuanto a las clases de laboratorio, estas serán por sesiones semanales o en periodos posteriores, dependiendo del acuerdo entre alumnos y profesores. Asimismo, las autoridades de la UNI señalaron que los estudiantes no perderán el derecho a una asignatura por inasistencia, aunque sí destacaron que los estudiantes que no cursen sus clases vía presencial o línea, se les retirará la inscripción para no perjudicar su récord académico.

«Reiteramos el llamado a los estudiantes, docentes y trabajadores administrativos de la UNI (recintos, sedes regionales y programas), a mantenerse correctamente informados sobre las actividades de la UNI, así como a mantener la unidad y fiel cumplimiento de lo orientado, con la certeza de que nuevamente saldremos adelante como familia universitaria y como sociedad nicaragüense», finaliza el comunicado firmada por el rector de la UNI, Néstor Gallo Zeledón, y el secretario general, Freddy Marín Serrano.

Primera universidad pública en tomar medidas

Esta sería la primera universidad pública en Nicaragua que opta por las clases en línea como medida de prevención del nuevo coronavirus. Anteriormente, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) decidió reducir los días de clases presenciales para todas sus facultades y varios recintos departamentales.

Lea también: Aumentan los casos sospechosos de Covid-19 en el país y el Minsa calla

Por su parte la Universidad Nacional Agraria (UNA), suspendió sus clases en todo el mes de abril pero los estudiantes retornaron esta semana a los salones de clases. La comunidad estudiantil de esa universidad se muestra atemorizada por el riesgo que corren de contagio de Covid-19,pero hasta ahora las autoridades no se han pronunciado.

Especialistas en salud han hecho un llamado a los nicaragüenses a mantenerse en casa para evitar el contagio del virus, o mantener el distanciamiento social en las vías públicas. No obstante, han expuesto que mantener las clases presenciales es una acción de alto riesgo por la cantidad de estudiantes, de secundaria o universitarios, que se movilizan en transporte público.