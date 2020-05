Coronavirus: la razón por la que algunos pacientes recuperados de covid-19 pueden volver a dar positivo, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que algunas personas están dando positivo más de una vez en las pruebas del nuevo coronavirus, aunque eso no significa que se hayan vuelto a contagiar de la enfermedad covid-19.

Así lo explicó a la BBC la doctora Maria Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS.

«Lo que se está encontrando en algunas personas es que después de haber dado negativo en los exámenes de covid-19, pasada una semana, dos, o incluso más tiempo, vuelven a dar positivo», describió Van Kerkhove.

«Lo que en realidad sucede es que mientras los pulmones se curan, algunas células muertas de estos se expulsan. Son esos fragmentos de los pulmones los que están dando positivo«, señaló la experta.

BBC Los resultados positivos son por el registro de «celulas muertas» de los pulmones, afirmó la doctora Maria Van Kerkhove.

Las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa -con las que se «amplifican» o copian pequeños segmentos de ADN- son las recomendadas por la OMS para confirmar los casos de covid-19, ya que detectan directamente el ARN (ácido ribonucleico), es decir, el material genético del virus, en las muestras tomadas de secreciones respiratorias del paciente.

Así, el resultado positivo en segundas pruebas tras la recuperación de algunos pacientes «no es el virus infeccioso, no es reinfección, no es una reactivación, es en realidad parte del proceso de curación del cuerpo, que es captado por la prueba y da positivo», aclaró la infectóloga al programa de televisión de la BBC The Andrew Marr Show.

¿Puede una persona volverse a contagiar?

Getty Images Aún hay muchos interrogantes sobre el comportamiento del virus, dice la OMS.

Al ser consultada sobre si un paciente recuperado de covid-19 puede volver a contraer el enfermedad, la especialista de la OMS dijo que aún hay muchas preguntas sin responder.

«Lo que sabemos hasta ahora es que cuando una persona se contagia de covid-19 desarrolla anticuerpos y despliega parte de una respuesta inmune entre una y tres semanas después de la infección», detalló.

«Y lo que estamos tratando de entender ahora es esa respuesta del sistema inmune: ¿quiere decir que tiene inmunidad? ¿quiere decir que tiene una protección más fuerte contra una reinfección?».

«Y si es así ¿por cuánto tiempo se extiende esta protección?», se preguntó Van Kerkhove.